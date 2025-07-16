Bluwhale Network (BLUAI): IA e blockchain unidos para proteger seus dados e gerar recompensas

Bluwhale Network (BLUAI) é um projeto inovador que combina inteligência artificial e tecnologia blockchain, criado para oferecer aos usuários mais controle sobre seus dados pessoais. A plataforma opera de forma descentralizada, permitindo que os participantes gerenciem suas informações e sejam recompensados por isso. Como parte de sua estratégia de expansão, a Bluwhale Network está promovendo um evento de airdrop , oferecendo aos participantes a chance de ganhar tokens BLUAI e se engajar com a comunidade em crescimento.









1.1 Controle descentralizado dos dados

A Bluwhale Network devolve aos usuários o controle total de seus dados pessoais. Diferente de plataformas tradicionais como Facebook e Amazon, que costumam coletar e monetizar os dados dos usuários, a Bluwhale adota um modelo descentralizado que restaura a propriedade dos dados aos próprios usuários. Eles podem decidir com quem compartilhar suas informações e, em troca, recebem tokens BLUAI como recompensa.





1.2 Suporte multi-chain

A Bluwhale Network opera com uma arquitetura multi-chain, possibilitando a interação de dados entre diferentes blockchains. Isso amplia a flexibilidade da plataforma e melhora a compatibilidade com diversos aplicativos blockchain, expandindo ainda mais o potencial do ecossistema.





1.3 Sistema inteligente de recompensas

O sistema de recompensas da Bluwhale Network é movido por um mecanismo inteligente. Usuários podem acumular pontos BLUAI ao realizar tarefas como check-ins diários, compartilhar conteúdos e indicar amigos. Quanto mais pontos acumulam, maiores serão as recompensas em tokens BLUAI, criando um ambiente motivador e dinâmico de engajamento contínuo.





1.4 Tecnologia de Prova de Conhecimento Zero (ZKP)

Para garantir a segurança e a privacidade dos dados, a Bluwhale Network incorpora a tecnologia de prova de conhecimento zero (zero-knowledge proof). Isso permite que os usuários compartilhem dados de forma segura, sem revelar sua identidade. Essa tecnologia de ponta eleva significativamente a proteção de privacidade dentro do ecossistema.









A Bluwhale Network realiza eventos de airdrop regularmente com o objetivo de incentivar a participação da comunidade e aumentar a visibilidade do projeto. Nessas campanhas, os usuários podem ganhar tokens BLUAI e ajudar no crescimento da plataforma. É possível participar de eventos de recompensa por depósito ou negociação de BLUAI tanto na plataforma Bluwhale quanto no site oficial da MEXC . Ao concluir tarefas, os usuários acumulam pontos no ranking de BLUAI e concorrem a prêmios atrativos.





Em poucos passos, os participantes contribuem para o projeto e ainda têm a chance de receber recompensas significativas.









A tokenomics da Bluwhale Network foi desenvolvida para garantir a sustentabilidade de longo prazo do projeto. O fornecimento total de tokens BLUAI é de 10 bilhões, distribuídos da seguinte forma:





Suporte aos nós : 25% (para operação dos nós, garantindo descentralização e segurança da rede)

Equipe : 21% (financiamento da equipe de desenvolvimento e avanço do projeto)

Investidores : 20% (apoio a investidores e captação de recursos)

DAO / Marketing : 18% (incentivos à comunidade e ações promocionais)

Airdrops : 6% (recompensas para a comunidade e estímulo à participação no ecossistema)

Suporte à liquidez de mercado : 2% (garantia de liquidez para o token)

KOLs (influenciadores): 1% (recompensas para influenciadores que promovem o projeto)





Além de serem usados para transações na plataforma, os tokens BLUAI também podem ser utilizados para staking e operação de nós, gerando recompensas para os participantes ativos da rede.









O sucesso da Bluwhale Network é impulsionado por uma equipe técnica altamente qualificada. Seus membros têm ampla experiência em inteligência artificial e blockchain, com histórico em diferentes setores da indústria. Por exemplo, Han Jin, CEO e cofundador é formado pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e já atuou em empresas da Fortune 500, contribuindo para diversos projetos de IA e blockchain. A Bluwhale também conta com o apoio de investidores e parceiros estratégicos de peso, incluindo instituições renomadas como SBI Ven Capital, Cardano e Animoca Brands Japan.









Com a chegada da era Web3, a Bluwhale Network apresenta um enorme potencial de crescimento. Além do foco em privacidade e recompensas, o projeto planeja expandir seu ecossistema para áreas como jogos, DeFi e redes sociais. Graças ao seu sistema inteligente de recompensas e tecnologia de IA, a Bluwhale busca oferecer aos usuários mais oportunidades e valor em um mundo descentralizado. A rede está construindo um ecossistema de dados interoperável entre diferentes aplicativos descentralizados (dApps), permitindo uma experiência fluida e segura, sem preocupações com privacidade. No futuro, a Bluwhale Network pretende se tornar uma das principais plataformas da era Web3, promovendo o uso justo e inovador de dados.









A Bluwhale Network (BLUAI) é um projeto com alto potencial de disrupção, ao unir IA e blockchain para proteger a privacidade dos usuários e oferecer benefícios reais à comunidade por meio de seu sistema de recompensas. Com o avanço do evento de airdrop, mais pessoas terão a chance de participar deste ecossistema descentralizado e colher os frutos da economia dos dados. Se você se interessa pelas tendências de blockchain e inteligência artificial, a Bluwhale Network é definitivamente um projeto para ficar de olho e participar!





