Como negociar ações tokenizadas na MEXC

25 de julho de 2025MEXC
1. O que são ações tokenizadas


As ações tokenizadas referem-se a tokens digitais que representam a propriedade ou os direitos sobre ações do mundo real. Esses tokens são normalmente emitidos em uma blockchain e permitem que a propriedade das ações seja registrada, transferida e gerenciada por meio da tecnologia blockchain. Os investidores não possuem os certificados reais das ações; em vez disso, detêm tokens digitais que correspondem a ações específicas. Algumas ações tokenizadas podem oferecer aos detentores direitos equivalentes aos das ações subjacentes, como valorização de preço, dividendos e outros benefícios.

2. Vantagens das ações tokenizadas


Em comparação com a negociação tradicional de ações, as ações tokenizadas oferecem vários benefícios importantes:

Acessibilidade global: negociáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem restrições regionais ou de horário de mercado.
Alta liquidez: limites de investimento mais baixos permitem que usuários comprem com valores menores.
Transparência: as transações são registradas em um livro-razão imutável, aumentando a confiança e a auditabilidade.
Maior eficiência: contratos inteligentes automatizam processos, reduzindo o tempo de liquidação e os custos operacionais.
As ações tokenizadas combinam a abertura da tecnologia blockchain com a base de valor dos títulos tradicionais, eliminando barreiras geográficas e temporais, ao mesmo tempo em que melhoram significativamente a liquidez e a composabilidade dos ativos — frequentemente descritas como “Legos financeiros”.
De acordo com dados da RWA.xyz, o mercado de ações tokenizadas continuou a se expandir desde o início de 2025. Em 9 de julho, o tamanho total do mercado já havia ultrapassado US$ 400 milhões, com projeções futuras estimando crescimento para trilhões de dólares.


3. Como são estruturadas as ações tokenizadas


Atualmente, existem dois modelos principais para a implementação de ações tokenizadas na indústria:

1) Tokens de segurança lastreados 1:1 por ativos reais: representados por plataformas como a xStocks. Neste modelo, o token (por exemplo, TSLAX, representando a ação da Tesla) reflete direta ou indiretamente a propriedade ou direito sobre ações reais (TSLA), sob estruturas legais específicas. Essa abordagem cria uma representação on-chain de ações reais, com foco na autenticidade e transparência do ativo subjacente.

2) Contratos de tokens baseados em derivativos: representados por plataformas como a Robinhood. Aqui, a ação tokenizada não representa a propriedade legal da ação subjacente. Em vez disso, reflete um contrato de derivativo entre o usuário e uma entidade como a Robinhood Europe, que acompanha o preço da ação. Legalmente, isso é um derivativo de balcão (OTC), e o token on-chain serve apenas como um certificado digital representando os direitos dentro desse contrato.

4. Como negociar ações tokenizadas na MEXC


A Negociação Spot da MEXC agora oferece uma seleção de ações tokenizadas dos EUA com suporte da xStocks, incluindo TSLAX, MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, SPYX e mais. Você pode encontrar esses tokens de ações dos EUA na seção Ações Tokenizadas na página de Mercado da MEXC. O suporte da MEXC para negociação de ações tokenizadas permite que os investidores acessem facilmente ações de empresas globalmente reconhecidas usando USDT, possibilitando oportunidades de investimento rápidas e flexíveis em escala global.


Você pode acessar diretamente a seção Ações Tokenizadas e clicar no botão Negociar para ir à página de negociação Spot. Alternativamente, digite o nome do token (por exemplo, TSLAX) na barra de pesquisa para ir diretamente à interface de negociação Spot desse token.

*BTN-Negocie agora&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/TSLAX_USDT*


Escolha o tipo de ordem que melhor atende às suas necessidades de negociação para comprar a ação tokenizada e concluir a transação. Atualmente, a MEXC oferece taxa zero para negociação de ações tokenizadas, reduzindo significativamente a barreira de entrada e facilitando a participação de mais usuários no investimento em ações globais de alta qualidade.

Leituras recomendadas:

Isenção de responsabolidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de total responsabilidade do usuário.

