Como negociar ações tokenizadas na MEXC









As ações tokenizadas referem-se a tokens digitais que representam a propriedade ou os direitos sobre ações do mundo real. Esses tokens são normalmente emitidos em uma blockchain e permitem que a propriedade das ações seja registrada, transferida e gerenciada por meio da tecnologia blockchain. Os investidores não possuem os certificados reais das ações; em vez disso, detêm tokens digitais que correspondem a ações específicas. Algumas ações tokenizadas podem oferecer aos detentores direitos equivalentes aos das ações subjacentes, como valorização de preço, dividendos e outros benefícios.









Em comparação com a negociação tradicional de ações, as ações tokenizadas oferecem vários benefícios importantes:





Acessibilidade global: negociáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem restrições regionais ou de horário de mercado.

Alta liquidez: limites de investimento mais baixos permitem que usuários comprem com valores menores.

Transparência: as transações são registradas em um livro-razão imutável, aumentando a confiança e a auditabilidade.

Maior eficiência: contratos inteligentes automatizam processos, reduzindo o tempo de liquidação e os custos operacionais.

As ações tokenizadas combinam a abertura da tecnologia blockchain com a base de valor dos títulos tradicionais, eliminando barreiras geográficas e temporais, ao mesmo tempo em que melhoram significativamente a liquidez e a composabilidade dos ativos — frequentemente descritas como “Legos financeiros”.

De acordo com dados da RWA.xyz , o mercado de ações tokenizadas continuou a se expandir desde o início de 2025. Em 9 de julho, o tamanho total do mercado já havia ultrapassado US$ 400 milhões, com projeções futuras estimando crescimento para trilhões de dólares.













Atualmente, existem dois modelos principais para a implementação de ações tokenizadas na indústria:





1) Tokens de segurança lastreados 1:1 por ativos reais: representados por plataformas como a xStocks. Neste modelo, o token (por exemplo, TSLAX, representando a ação da Tesla) reflete direta ou indiretamente a propriedade ou direito sobre ações reais (TSLA), sob estruturas legais específicas. Essa abordagem cria uma representação on-chain de ações reais, com foco na autenticidade e transparência do ativo subjacente.





2) Contratos de tokens baseados em derivativos: representados por plataformas como a Robinhood. Aqui, a ação tokenizada não representa a propriedade legal da ação subjacente. Em vez disso, reflete um contrato de derivativo entre o usuário e uma entidade como a Robinhood Europe, que acompanha o preço da ação. Legalmente, isso é um derivativo de balcão (OTC), e o token on-chain serve apenas como um certificado digital representando os direitos dentro desse contrato.









MCDX, AMZNX, CRCLX, COINX, NVDAX, AAPLX, HOODX, GOOGLX, METAX, DFDVX, MSTRX, A Negociação Spot da MEXC agora oferece uma seleção de ações tokenizadas dos EUA com suporte da xStocks, incluindo TSLAX SPYX e mais. Você pode encontrar esses tokens de ações dos EUA na seção Ações Tokenizadas na página de Mercado da MEXC. O suporte da MEXC para negociação de ações tokenizadas permite que os investidores acessem facilmente ações de empresas globalmente reconhecidas usando USDT, possibilitando oportunidades de investimento rápidas e flexíveis em escala global.









Você pode acessar diretamente a seção Ações Tokenizadas e clicar no botão Negociar para ir à página de negociação Spot. Alternativamente, digite o nome do token (por exemplo, TSLAX) na barra de pesquisa para ir diretamente à interface de negociação Spot desse token.













Escolha o tipo de ordem que melhor atende às suas necessidades de negociação para comprar a ação tokenizada e concluir a transação. Atualmente, a MEXC oferece taxa zero para negociação de ações tokenizadas, reduzindo significativamente a barreira de entrada e facilitando a participação de mais usuários no investimento em ações globais de alta qualidade.





Leituras recomendadas:



