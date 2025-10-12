Tokenomics de Yee (YEE)
Tokenomics e análise de preços de Yee (YEE)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Yee (YEE), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Yee (YEE)
Main thesis off Community Take Over $yee
- OG old meme
- Main enemy of pepe most memebale frog here lore https://wiki.destiny.gg/view/YEE_vs_PEPE
- 99M views on YT https://youtu.be/q6EoRBvdVPQ?si=7JUjiifWFb6n2E4y
- has strong meme potential, can be used for any memes via and there is already an active community posting memes about it. It is also known in the Gaming Sphere. There was a event pepe vs. yee Yee has been known as OG Meme always in competition to Pepe. Just this lore makes it unique and undeniable to tokenize and memefi it. Solana needs a prehistorical OG meme as compunder and rival to Pepe
Tokenomics de Yee (YEE): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Yee (YEE) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens YEE que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens YEE podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do YEE, explore o preço em tempo real do token YEE!
