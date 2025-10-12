Tokenomics de Wat (WAT)

Tokenomics de Wat (WAT)

Descubra informações essenciais sobre Wat (WAT), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:55:21 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Wat (WAT)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Wat (WAT), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 246.70K
Fornecimento total:
$ 420.69B
Fornecimento circulante:
$ 420.69B
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 246.70K
Máximo histórico:
$ 0.00007391
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0
Informação sobre Wat (WAT)

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.

Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.

No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

Site oficial:
https://wat0x63.com/

Tokenomics de Wat (WAT): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Wat (WAT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens WAT que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens WAT podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do WAT, explore o preço em tempo real do token WAT!

Previsão de preço de WAT

Quer saber para onde o WAT pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do WAT combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

