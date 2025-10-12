Tokenomics de Gremly ($GREMLY)
Tokenomics e análise de preços de Gremly ($GREMLY)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Gremly ($GREMLY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Gremly ($GREMLY)
GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.
Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.
Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.
Tokenomics de Gremly ($GREMLY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Gremly ($GREMLY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens $GREMLY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens $GREMLY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do $GREMLY, explore o preço em tempo real do token $GREMLY!
Previsão de preço de $GREMLY
Quer saber para onde o $GREMLY pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do $GREMLY combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"