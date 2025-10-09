21Shares anuncia que o seu ETF de Ethereum TETH adere ao staking e isenta taxas de gestão por um ano

PANews relatou em 9 de outubro que, de acordo com a GlobeNewswire, a 21Shares US LLC anunciou a introdução da funcionalidade de staking de Ethereum para o 21Shares Ethereum ETF (TETH) e uma isenção de taxa de patrocínio de 12 meses, efetiva a partir de 9 de outubro. A percentagem total de taxas (TER) do TETH é de 0,21%, que é dispensada durante o período sem taxas. O fundo continuará a acompanhar a Taxa de Referência Ether-Dólar da CME CF e refletir as recompensas de staking. A 21Shares afirmou que fará stake de uma parte do seu ETH para participar na validação da rede e gerar retornos. A empresa também gere o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), com mais de 5,5 mil milhões em AUM. O anúncio também revelou que o TETH não é uma empresa de investimento registada sob a Lei de 1940 e acarreta um risco de investimento mais elevado. PANews relatou em 9 de outubro que, de acordo com a GlobeNewswire, a 21Shares US LLC anunciou a introdução da funcionalidade de staking de Ethereum para o 21Shares Ethereum ETF (TETH) e uma isenção de taxa de patrocínio de 12 meses, efetiva a partir de 9 de outubro. A percentagem total de taxas (TER) do TETH é de 0,21%, que é dispensada durante o período sem taxas. O fundo continuará a acompanhar a Taxa de Referência Ether-Dólar da CME CF e refletir as recompensas de staking. A 21Shares afirmou que fará stake de uma parte do seu ETH para participar na validação da rede e gerar retornos. A empresa também gere o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), com mais de 5,5 mil milhões em AUM. O anúncio também revelou que o TETH não é uma empresa de investimento registada sob a Lei de 1940 e acarreta um risco de investimento mais elevado.