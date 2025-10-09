Comprar criptoMercadosSpotFuturosGOLDGanheCentro de eventos
21Shares anuncia que o seu ETF de Ethereum TETH adere ao staking e isenta taxas de gestão por um ano

Autor: PANews
Fonte: PANews
2025/10/09 09:33
Leu 1 min
Para enviar feedbacks ou expressar preocupações a respeito deste conteúdo, contate-nos em crypto.news@mexc.com

PANews relatou em 9 de outubro que, de acordo com a GlobeNewswire, a 21Shares US LLC anunciou a introdução da funcionalidade de staking de Ethereum para o 21Shares Ethereum ETF (TETH) e uma isenção de taxa de patrocínio de 12 meses, efetiva a partir de 9 de outubro. A percentagem total de taxas (TER) do TETH é de 0,21%, que é dispensada durante o período sem taxas. O fundo continuará a acompanhar a Taxa de Referência Ether-Dólar da CME CF e refletir as recompensas de staking. A 21Shares afirmou que fará stake de uma parte do seu ETH para participar na validação da rede e gerar rendimentos. A empresa também gere o ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), com mais de 5,5 mil milhões de dólares em AUM. O anúncio também revelou que o TETH não é uma empresa de investimento registada sob a Lei de 1940 e apresenta um risco de investimento mais elevado.

Isenção de responsabilidade: Os artigos republicados neste site são provenientes de plataformas públicas e são fornecidos apenas para fins informativos. Eles não refletem necessariamente a opinião da MEXC. Todos os direitos permanecem com os autores originais. Se você acredita que algum conteúdo infringe direitos de terceiros, entre em contato pelo e-mail crypto.news@mexc.com para solicitar a remoção. A MEXC não oferece garantias quanto à precisão, integridade ou atualidade das informações e não se responsabiliza por quaisquer ações tomadas com base no conteúdo fornecido. O conteúdo não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou profissional, nem deve ser considerado uma recomendação ou endosso por parte da MEXC.

