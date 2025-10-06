Grayscale lança staking para os fundos de Ethereum e Solana

Adam Wainwright volta ao montículo para honrar Darryl Kile

Adam Wainwright do St. Louis Cardinals no banco de reservas durante a segunda entrada contra o Miami Marlins no Busch Stadium em 18 de julho de 2023 em St. Louis, Missouri. (Foto de Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Adam Wainwright, veterano do St. Louis Cardinals, é um cara bastante descontraído, e não é improvável que converse com você sobre tradições do beisebol e churrasco, ou até mesmo compartilhe uma piada. Essa personalidade apareceu na semana passada durante nossa chamada no Zoom quando mencionei pela primeira vez que sou fã do Chicago Cubs. Ele respondeu à menção da minha base de fãs: "Até agora, não acho que esta entrevista esteja indo muito bem." No entanto, Wainwright retornará ao Busch Stadium em 19 de setembro com um tom mais sério, desta vez para homenagear outro ex-Cardinal e amigo, o falecido Darryl Kile. Wainwright subirá ao montículo não como arremessador titular, mas para lançar o primeiro arremesso cerimonial do jogo. Juntando-se a ele no montículo estará a filha de Kile, Sierra, enquanto os dois ajudam a lançar um novo programa chamado Playing with Heart. "O falecimento de Darryl foi um lembrete de que as doenças cardíacas não discriminam, mesmo contra atletas de elite em excelente forma física", disse Wainwright. "Este programa é sobre ajudar as pessoas a reconhecerem os riscos, tomarem medidas e, esperançosamente, salvarem vidas." Wainwright, que jogou pelo St. Louis Cardinals como arremessador titular de 2005 a 2023, visa unir a essência da tradição do beisebol com uma mensagem crucial sobre saúde cardíaca. Kile, um querido arremessador dos Cardinals, faleceu tragicamente em 2002 aos 33 anos como resultado de doença cardíaca precoce. Sua morte súbita abalou o mundo do beisebol e deixou um impacto duradouro em companheiros de equipe, fãs e especialmente sua família. Agora, mais de duas décadas depois, Sierra Kile está se apresentando com Wainwright para...