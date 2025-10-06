Grayscale lança staking para os fundos de Ethereum e Solana

A publicação Grayscale lança Staking para Trusts de Ethereum e Solana apareceu primeiro na Coinpedia Fintech News
A Grayscale deu um passo inovador ao oferecer staking no seu ETF Ethereum Mini Trust ($ETH) e ETF Ethereum Trust ($ETHE), os primeiros ETFs de cripto spot listados nos EUA a fazê-lo. Além disso, o seu Solana Trust ($GSOL) ativou o staking e, pendente de aprovação, tornar-se-á um dos primeiros ETPs de Solana spot com staking. Esta inovação desbloqueia novas oportunidades de ganhos para investidores dentro de plataformas de corretagem tradicionais, combinando facilidade de acesso com recompensas cripto.
