Co to jest Oxen (OXEN)

Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!