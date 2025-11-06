Prognoza ceny Loud (LOUD) (USD)

Sprawdź prognozy cen Loud na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LOUD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Loud
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Loud
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 19:41:48 (UTC+8)

Prognoza ceny Loud na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Loud może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001529.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Loud może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001605.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOUD na 2027 rok wyniesie $ 0.001685 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOUD na 2028 rok wyniesie $ 0.001770 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOUD w 2029 roku wyniesie $ 0.001858 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOUD w 2030 roku wyniesie $ 0.001951 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Loud może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.003178.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Loud może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005177.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.001529
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001605
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001685
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001770
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001858
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001951
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002049
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002151
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.002259
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002372
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002490
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002615
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002745
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002883
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003027
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003178
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Loud na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.001529
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.001529
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.001530
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.001535
    0.41%
Prognoza ceny Loud (LOUD) na dziś

Przewidywana cena dla LOUD w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001529. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Loud (LOUD) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LOUD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001529. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Loud (LOUD) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LOUD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001530. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Loud (LOUD) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LOUD wynosi $0.001535. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Loud

Najnowsza cena LOUD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto LOUD ma podaż w obiegu wynoszącą 999.90M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.53M.

Historyczna cena Loud

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Loud, cena Loud wynosi 0.001529USD. Podaż w obiegu Loud (LOUD) wynosi 999.90M LOUD, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,528,870.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    10.30%
    $ 0.000142
    $ 0.001542
    $ 0.001368
  • 7 D
    -3.97%
    $ -0.000060
    $ 0.001779
    $ 0.001113
  • 30 Dni
    1.98%
    $ 0.000030
    $ 0.001779
    $ 0.001113
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Loud zanotował zmianę ceny o $0.000142, co stanowi 10.30% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Loud osiągnął maksimum na poziomie $0.001779 i minimum na poziomie $0.001113. Zanotowano zmianę ceny o -3.97%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał LOUD do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Loud o 1.98%, co odpowiada około $0.000030 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LOUD.

Jak działa moduł przewidywania ceny Loud (LOUD)?

Moduł predykcji ceny Loud to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LOUD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Loud na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LOUD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Loud. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LOUD.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LOUD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Loud.

Dlaczego prognoaza ceny LOUD jest ważna?

Prognozy cen LOUD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w LOUD?
Według Twoich prognoz LOUD osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny LOUD na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Loud (LOUD), przewidywana cena LOUD osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 LOUD w 2026 roku?
Cena 1 Loud (LOUD) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz LOUD wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena LOUD w 2027 roku?
Loud (LOUD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOUD do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa LOUD w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Loud (LOUD) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa LOUD w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Loud (LOUD) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 LOUD w 2030 roku?
Cena 1 Loud (LOUD) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz LOUD wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny LOUD na 2040 rok?
Loud (LOUD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOUD do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.