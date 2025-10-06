Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) (USD)

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC

Sprawdź prognozy cen SRXOLD na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SRXOLD w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup SRXOLD

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SRXOLD % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SRXOLD na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SRXOLD może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ --. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SRXOLD może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ --. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SRXOLD na 2027 rok wyniesie $ -- przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SRXOLD na 2028 rok wyniesie $ -- przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SRXOLD w 2029 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SRXOLD w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SRXOLD może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SRXOLD może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --. Rok Cena Wzrost 2025 $ -- 0.00%

2026 $ -- 5.00%

2027 $ -- 10.25%

2028 $ -- 15.76%

2029 $ -- 21.55%

2030 $ -- 27.63%

2031 $ -- 34.01%

2032 $ -- 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ -- 47.75%

2034 $ -- 55.13%

2035 $ -- 62.89%

2036 $ -- 71.03%

2037 $ -- 79.59%

2038 $ -- 88.56%

2039 $ -- 97.99%

2040 $ -- 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny SRXOLD na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost October 6, 2025(Dzisiaj) $ -- 0.00%

October 7, 2025(Jutro) $ -- 0.01%

October 13, 2025(Ten tydzień) $ -- 0.10%

November 5, 2025(30 Dni) $ -- 0.41% Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na dziś Przewidywana cena dla SRXOLD w dniu October 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $-- . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny SRXOLD (SRXOLD) na jutro Na October 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SRXOLD z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $-- . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa SRXOLD (SRXOLD) na ten tydzień Do October 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SRXOLD, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $-- . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa SRXOLD (SRXOLD) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SRXOLD wynosi $-- . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SRXOLD Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SRXOLD to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SRXOLD ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę SRXOLD

Historyczna cena SRXOLD Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SRXOLD, cena SRXOLD wynosi --USD. Podaż w obiegu SRXOLD (SRXOLD) wynosi 0.00 SRXOLD , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ -- $ -- $ --

7 D 0.00% $ -- $ -- $ --

30 Dni 0.00% $ -- $ -- $ -- 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SRXOLD zanotował zmianę ceny o $-- , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SRXOLD osiągnął maksimum na poziomie $-- i minimum na poziomie $-- . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SRXOLD do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SRXOLD o 0.00% , co odpowiada około $-- wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SRXOLD.

Jak działa moduł przewidywania ceny SRXOLD (SRXOLD)? Moduł predykcji ceny SRXOLD to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SRXOLD. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SRXOLD na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SRXOLD, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SRXOLD. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SRXOLD. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SRXOLD, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SRXOLD.

Dlaczego prognoaza ceny SRXOLD jest ważna?

Prognozy cen SRXOLD są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SRXOLD? Według Twoich prognoz SRXOLD osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SRXOLD na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny SRXOLD (SRXOLD), przewidywana cena SRXOLD osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SRXOLD w 2026 roku? Cena 1 SRXOLD (SRXOLD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SRXOLD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SRXOLD w 2027 roku? SRXOLD (SRXOLD) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SRXOLD do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SRXOLD w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SRXOLD (SRXOLD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SRXOLD w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SRXOLD (SRXOLD) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SRXOLD w 2030 roku? Cena 1 SRXOLD (SRXOLD) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SRXOLD wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SRXOLD na 2040 rok? SRXOLD (SRXOLD) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SRXOLD do 2040 roku. Zarejestruj się teraz