Umowa na usługi MEXC DEX+

Wprowadzenie A) Niniejsza Umowa o świadczenie usług DEX („Umowa”) stanowi umowę pomiędzy Tobą („Ty” lub „Użytkownik”) a MEXC Global („My”, „Nasz” lub „MEXC”). Określa warunki korzystania z Produktu DEX MEXC (zwanego dalej „DEX”) oraz powiązanych usług handlowych dostępnych przez mexc.com lub inne powiązane strony internetowe, interfejsy programowania aplikacji lub aplikacje mobilne (łącznie zwane „Platformą”). B) Regulamin zawarty w niniejszej Umowie stanowią uzupełnienie Umowy użytkownika, Polityki prywatności, Ujawnienia ryzyka oraz wszelkich innych umów lub publikacji dotyczących produktów DEX MEXC lub powiązanych usług handlowych, które mogą być okresowo publikowane przez MEXC (łącznie zwanych „Dokumentami Prawnymi”). Jeżeli warunki niniejszej Umowy różnią się od warunków zawartych w Dokumentach Prawnych, obowiązywać będą warunki niniejszej Umowy. Przed skorzystaniem z naszych produktów DEX i powiązanych usług, zapoznaj się uważnie z niniejszą Umową oraz Dokumentami Prawnymi. C) Korzystając z produktów MEXC DEX i związanych z nimi usług handlowych („Usługa” lub „Usługi”), uznaje się, że przeczytałeś, zgodziłeś się i w pełni zrozumiałeś warunki tej Umowy oraz warunki określone w Dokumentach Prawnych (w tym wszelkie zmiany, które mogą być publikowane przez nas od czasu do czasu). Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek warunkami określonymi w tej Umowie lub Dokumentach Prawnych, niniejszym zaleca się natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usług. Kontynuując korzystanie z Usług, uznaje się, że użytkownik bezwarunkowo zaakceptował warunki określone w niniejszej Umowie i Dokumentach Prawnych w całości. D) Uwaga: Niektórzy użytkownicy mieszkający w określonych jurysdykcjach mogą nie mieć dostępu do Serwisu. Dotyczy to następujących obszarów: Korea Północna, Kuba, Sudan, Syria, Iran, Chiny kontynentalne, Singapur, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Hongkong, kontrolowane przez Rosję regiony Ukrainy (obecnie w tym Krym, Donieck i Ługańsk), Sewastopol oraz Kanada (łącznie określane jako „Kraje objęte zakazem”). Powyższa lista nie jest wyczerpująca i może podlegać jednostronnym zmianom ze strony MEXC bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty i Usługi MEXC DEX+ A) Usługi składają się z agregatorów umożliwiających wymianę określonych Aktywów cyfrowych poprzez różne sieci Blockchain („Blockchainy zewnętrzne”). Podczas świadczenia Usług MEXC działa jako platforma wyświetlająca informacje oraz agent składający zlecenie sprzedaży lub kupna (dalej zwane „Zleceniem”) zgodnie z przekazanymi instrukcjami. MEXC nie gwarantuje realizacji takich zleceń, ani też nie gwarantuje, że zlecenia te zostaną złożone na czas. B) Cyfrowe portfele mogą mieć różne zdecentralizowane cechy technologii Blockchain. Te zdecentralizowane usługi różnią się od bankowych instytucji finansowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że MEXC nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie jego Klucza Prywatnego i Frazy Seed. Klucz Prywatny i Fraza Seed zostały powierzone należycie upoważnionemu zewnętrznemu dostawcy usług. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojego konta MEXC oraz hasła, a także odpowiada za wszystkie działania prowadzone na swoim koncie MEXC (w tym między innymi: ujawnianie informacji, udostępnianie informacji, wyrażanie zgody online poprzez kliknięcie lub akceptację różnych regulaminów, odnowienie umów online czy zakup usług). Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania i oświadczenia dokonane przy użyciu jego kont i haseł C) Aby korzystać z usług MEXC DEX+, możesz połączyć swój osobisty portfel cyfrowy. W takich przypadkach klucz prywatny i fraza mnemoniczna są tworzone i przechowywane wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Ani MEXC, ani żadni upoważnieni zewnętrzni dostawcy usług nie mają dostępu do Twojego portfela. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transakcje związane z Twoim portfelem, niezależnie od tego, czy zostały przez Ciebie zatwierdzone lub autoryzowane. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. D) Aktywa cyfrowe pojawiające się w wyróżnionych listach naszych Usług są określane na podstawie różnych czynników, w tym między innymi ich pozycji w branżowych platformach analizy danych Aktywów Cyfrowych, takich jak coingecko.com, wyników danego Aktywa Cyfrowego w ramach Usług oraz naszych zasad dotyczących wyróżnionych list. Użytkownik rozumie i akceptuje, że nie wspieramy ani nie promujemy żadnych Aktywów cyfrowych poprzez którąkolwiek z wyróżnionych list. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, zmiany, aktualizacji lub usuwania dowolnych Aktywów Cyfrowych z prezentowanych list lub Usług według własnego uznania. E) Użytkownik zgadza się, że będzie korzystać z Usług wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie będzie korzystać z Usług jako środka niezgodnego z Obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik wyraża również zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy, Warunków świadczenia usług, wszystkich zasad, warunków oraz wszelkich innych powiadomień czy stosownych umów publikowanych i aktualizowanych przez MEXC, w tym komunikatów, instrukcji proceduralnych, informacji o ryzyku oraz innych zasad i warunków. F) Użytkownik akceptuje i zgadza się, że Usługa jest wczesną wersją produktu i nie przeprowadzono jeszcze pełnego audytu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione straty, ani nie jesteśmy zobowiązani do rekompensaty lub odszkodowania za utracone Aktywa Cyfrowe w związku z korzystaniem z prototypowych produktów lub usług.

Opłaty i koszty A) W trakcie korzystania z Usług Użytkownik może ponosić różne opłaty za gaz. Opłaty za gaz wygenerowane w jakichkolwiek zewnętrznych Blockchainach w ramach Usług będą ponoszone przez Użytkownika. B) Opłaty za protokół strony trzeciej. Podczas korzystania z Usług mogą wystąpić dodatkowe opłaty protokołów stron trzecich, w tym między innymi opłaty związane z transferem Aktywów cyfrowych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty protokołów stron trzecich, które mogą wystąpić. C) Opłaty za usługi. Uwaga: MEXC obecnie nie pobiera żadnych opłat („Opłat serwisowych”), jednak zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia Opłat serwisowych w przyszłości. Możemy naliczyć określone Opłaty serwisowe za świadczenie Usług. Opłaty za usługi mogą stanowić procent kwoty transakcji zrealizowanych za pośrednictwem usług. Odliczymy odpowiednie Opłaty serwisowe od kwoty transakcji jako płatność za korzystanie z Usług. Harmonogram Opłat za Usługi będzie publikowany na naszej platformie, a my zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji takiego harmonogramu według własnego uznania.

Zastrzeżenie dotyczące ryzyka A) Usługi umożliwiają handel skomplikowanymi i zmiennymi instrumentami finansowymi, a obrót nimi może narazić na różne ryzyka, w tym między innymi na zagrożenia cyberbezpieczeństwa i ryzyko strat. Zalecamy zapoznanie się z wszystkimi związanymi z tym zagrożeniami. Korzystając z Usług, Użytkownik akceptuje związane z tym ryzyko. B) Użytkownik rozumie i zgadza się, że gdy wypłaca lub uzyskuje dostęp do swoich Aktywów Cyfrowych, rzeczywisty czas otrzymania Aktywów Cyfrowych w portfelu cyfrowym może się różnić, a Aktywa Cyfrowe otrzymane i wyświetlane w portfelu cyfrowym będą ostateczne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z powyższych ustaleń. C) Użytkownik zgadza się, że poniesie wszelkie straty wynikające z własnej winy lub błędu, w tym między innymi: nieprzestrzegania podpowiedzi dotyczących transakcji, nieprzeprowadzania terminowych transakcji za pośrednictwem naszych Usług, zapomnienia lub wycieku ustawień zabezpieczeń konta, złamania haseł, włamania do komputera użytkownika przez inne osoby i/lub wprowadzenia niewłaściwego adresu w celu przesłania lub otrzymania Aktywów Cyfrowych. D) Korzystając z usługi poprzez połączenie portfela, który nie jest kontrolowany przez MEXC lub jego upoważnionych zewnętrznych dostawców usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się ponieść pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje i zobowiązania wynikające z transakcji pochodzących z tego portfela lub z nim powiązanych. Ani MEXC, ani jego upoważnieni zewnętrzni dostawcy usług nie ponoszą odpowiedzialności za straty, szkody ani nieautoryzowane transakcje wynikające z powyższych okoliczności. E) Użytkownik rozumie i zgadza się, że podczas korzystania z Usług może uzyskiwać dostęp do Blockchainów stron trzecich i korzystać z nich. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty spowodowane korzystaniem lub dostępem do Blockchainów zewnętrznych. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty poniesione w wyniku luk w kontraktach; incydentów hakerskich; zawieszenia, zaprzestania lub zakończenia działalności; bankructwa; nienormalnego zawieszenia; lub zaprzestania operacji Blockchain zewnętrznych lub innych potencjalnych zagrożeń. Ponadto Użytkownik zgadza się ponieść wszelkie straty, jakie może ponieść w wyniku wyżej wymienionego ryzyka. Jeśli Użytkownik poniesie jakiekolwiek straty w wyniku wyżej wymienionego ryzyka, rozumie i zgadza się, że wszelkie Aktywa Cyfrowe, które mogą być przechowywane w jego portfelu cyfrowym, mogą zostać trwale utracone. F) Usługa może również zawierać łącza lub funkcje umożliwiające dostęp lub korzystanie z witryn internetowych stron trzecich („Witryny internetowe stron trzecich”) i aplikacji („Aplikacje stron trzecich”) lub w inny sposób wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, usługi, aplikacje lub materiały stron trzecich („Materiały stron trzecich”). Wszelkie linki do Witryn zewnętrznych w Usługach nie oznaczają, że MEXC popiera jakiekolwiek produkty, usługi, informacje i zastrzeżenia w nich zawarte, a MEXC nie gwarantuje dokładności informacji w nich zawartych. Po kliknięciu linku lub uzyskaniu dostępu i korzystaniu ze Witryny zewnętrznej lub Aplikacji zewnętrznej, nawet jeśli nie pojawi się ostrzeżenie o opuszczeniu naszych Usług, podlegasz warunkom (w tym polityce prywatności / powiadomieniom) innej witryny lub miejsca docelowego. Takie Witryny zewnętrzne, Aplikacje zewnętrzne oraz Materiały zewnętrzne nie znajdują się pod kontrolą MEXC i mogą być aplikacjami „otwartymi”, w przypadku których nie ma możliwości dochodzenia roszczeń. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za Witryny zewnętrzne, Aplikacje zewnętrzne oraz Materiały zewnętrzne. MEXC udostępnia łącza do Witryn zewnętrznych i Aplikacji zewnętrznych wyłącznie dla wygody użytkowników i nie dokonuje przeglądów, nie zatwierdza, nie monitoruje, nie popiera, nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do Witryn zewnętrznych ani Aplikacji zewnętrznych, ich produktów lub usług, lub powiązanych z nimi Materiałów zewnętrznych. Użytkownik korzysta ze wszystkich linków w Witrynach zewnętrznych, Aplikacjach zewnętrznych i Materiałach zewnętrznych na własne ryzyko. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty spowodowane korzystaniem z produktów i usług zewnętrznych na Witrynach zewnętrznych oraz w Aplikacjach zewnętrznych. MEXC i każda Strona zewnętrzna oraz Aplikacja zewnętrzna są niezależnymi podmiotami prawnymi, a niniejsza Umowa nie stanowi żadnej formy agencji, partnerstwa ani współpracy między stronami. MEXC i każda Witryna strony zewnętrznej oraz Aplikacja strony zewnętrznej ponoszą odpowiedzialność za swoje odpowiednie roszczenia, długi i spory wynikające z wykonania ich odpowiednich umów i porozumień. G) Nieprawidłowe działanie blockchainów stron zewnętrznych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli MEXC lub dowolny Blockchain zewnętrzny nie może prawidłowo funkcjonować lub Usługi zostaną przerwane z powodu poniższych warunków, a korzystanie z Usług, wydawanie poleceń lub wykonywanie powiązanych operacji lub transakcji będzie niemożliwe, w tym między innymi w przypadku awarii, opóźnień, przerw, braku odpowiedzi systemu, opóźnionej odpowiedzi systemu lub jakichkolwiek innych nietypowych i/lub nieoczekiwanych okoliczności, MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty. Przykładowe sytuacje obejmuje powyższymi: Platforma Blockchain strony trzeciej zawiesza, przerywa lub kończy swoją działalność, zamyka się lub w anormalny sposób zawiesza albo kończy świadczenie Usług;

Zawieszenie usługi z powodu konserwacji ogłoszonej przez MEXC lub Blockchain strony trzeciej;

System nie może przesłać danych;

Zdarzenia o charakterze siły wyższej skutkujące wstrzymaniem pracy systemu Blockchain strony trzeciej;

Przerwy w działaniu lub opóźnienia usług Blockchainów zewnętrznych wynikające z hackingu, wirusów komputerowych, dostosowań technicznych lub awarii, aktualizacji strony internetowej, problemów bankowych, tymczasowych zamknięć spowodowanych przepisami prawnymi lub rządowymi itp.;

Przerwy lub opóźnienia w działaniu usług Blockchainowych dostarczanych przez stronę trzecią, spowodowane uszkodzeniem, wadą lub niesprawnością jej infrastruktury komputerowej;

Straty wynikające z problemów technicznych, których nie można przewidzieć ani rozwiązać przy użyciu obecnej technologii w branży;

Straty poniesione przez Użytkownika lub inne osoby trzecie, wynikające z winy lub opóźnienia osoby trzeciej;

Straty poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie wynikające ze zmian w przepisach prawa, regulacjach i/lub zarządzeniach rządowych;

Straty poniesione przez Użytkownika lub strony trzecie wynikające ze zdarzeń Siły Wyższej spowodowanych nieprzewidywalnymi, nieuniknionymi i/lub nierozwiązywalnymi okolicznościami obiektywnymi. Użytkownik rozumie i akceptuje, że wymienione powyżej przyczyny mogą prowadzić do nieprawidłowych transakcji, wahań cen, zmienności rynku, zakłóceń rynkowych oraz innych możliwych nietypowych okoliczności. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że przedstawione tutaj oświadczenie o ryzyku nie jest i nie może być kompleksowe ani wyczerpujące. MEXC może odmówić wykonania poleceń użytkownika w zależności od rzeczywistych okoliczności. Ponadto Użytkownik rozumie i akceptuje, że MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Straty wynikające lub związane z którąkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności. Specjalne przypomnienie: Korzystając z naszych Usług, użytkownik wyraża zgodę na samodzielne zarządzanie potencjalnym ryzykiem, ocenę wartości i ryzyka inwestycji w Aktywa cyfrowe oraz ponosi ewentualne ryzyko finansowe utraty wszystkich swoich inwestycji. Uznaje się, że użytkownik zgodził się wziąć pod uwagę własne warunki finansowe i tolerancję ryzyka przed przeprowadzeniem transakcji z depozytem zabezpieczającym i wyraźnie zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestycjami w Aktywa cyfrowe. Użytkownik rozumie, że może osiągać zyski lub ponosić straty, angażując się w transakcje z depozytem zabezpieczającym na Aktywach cyfrowych. Przypomnienie o Ryzyku w tej Umowie nie wymienia wszystkich zagrożeń związanych z handlem Aktywami cyfrowymi z użyciem depozytu zabezpieczającego. Informujemy, że należy dokładnie zapoznać się z powyższym, przypominając jednocześnie, iż taka inwestycja może wiązać się z wysokim ryzykiem i zaleca się ostrożne inwestowanie.

Nie jest to porada finansowa A) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez niego z naszych Usług na naszej Platformie jest całkowicie dobrowolnym działaniem, opartym na jego sytuacji ekonomicznej oraz jego wiedzy o odpowiednich ryzykach, które nie są w żaden sposób związane z nami ani z jakąkolwiek stroną trzecią. B) Wszystkie transakcje z Użytkownikiem, które podejmujemy, będą realizowane na zasadzie „wyłącznie wykonawczej” i „bez doradztwa”. Użytkownik jest zobowiązany do polegania na własnej, niezależnej ocenie w kwestii swoich inwestycji i nie przysługuje mu prawo do zwracania się do nas o jakiekolwiek porady inwestycyjne dotyczące transakcji. MEXC nie udziela i nie ma obowiązku udzielać ci jakichkolwiek porad inwestycyjnych.

Ograniczona odpowiedzialność A) MEXC nie gwarantuje wydajności Usługi, to Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie własnej należnej staranności podczas korzystania z naszych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że straty lub zobowiązania wynikające z jakichkolwiek ryzyk związanych z korzystaniem przez niego z Usług będą ponoszone wyłącznie przez niego, a MEXC nie poniesie żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że może ponieść straty, handlując na DEX, i zgadza się ponosić wszelkie takie straty wyłącznie. B) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, straty lub koszty dowolnego rodzaju lub natury, które mogą zostać poniesione przez nas w wyniku niewykonania przez użytkownika któregokolwiek z jego zobowiązań, a także w związku z działaniem MEXC zgodnie z jego zamówieniami lub w sposób dozwolony na mocy niniejszej Umowy, Umowy użytkownika i wszelkich innych zasad lub umów dotyczących korzystania z naszych Usług, które możemy od czasu do czasu publikować. C) Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy wobec niego żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek stratami, kosztami lub wydatkami poniesionymi przez użytkownika w wyniku niezdolności użytkownika do przeprowadzenia transakcji lub jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza naszą uzasadnioną kontrolą, której skutków nie jesteśmy w stanie uniknąć. D) Użytkownik rozumie i zgadza się, że łączna odpowiedzialność MEXC nie przekroczy Opłat za usługę otrzymanych przez MEXC od użytkownika.