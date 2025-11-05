BiržaDEX+
Reāllaika VOLT cena šodien ir 0.0023129 USD. Seko līdzi reāllaika XVM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XVM cenas tendenci MEXC.Reāllaika VOLT cena šodien ir 0.0023129 USD. Seko līdzi reāllaika XVM uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XVM cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XVM

XVM Cenas informācija

Kas ir XVM

XVM Oficiālā tīmekļa vietne

XVM Tokenomika

XVM Cenas prognoze

VOLT logotips

VOLT Cena (XVM)

Nav sarakstā

1 XVM uz USD reāllaika cena:

-15.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
VOLT (XVM) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:00:16 (UTC+8)

VOLT (XVM) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

+18.29%

-16.87%

-29.57%

-29.57%

VOLT (XVM) reāllaika cena ir $0.0023129. Pēdējo 24 stundu laikā XVM tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00194714 līdz augstākajai $ 0.00280054, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XVM visu laiku augstākā cena ir $ 0.078437, savukārt zemākā - $ 0.00145538.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XVM ir mainījies par +18.29% pēdējā stundā, par -16.87% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

VOLT (XVM) tirgus informācija

Pašreizējais VOLT tirgus maksimums ir $ 2.31M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. XVM apjoms apgrozībā ir 999.87M ar kopējo apjomu 999870380.17211. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.31M.

VOLT (XVM) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas VOLT uz USD bija $ -0.000469551699950394.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas VOLT uz USD bija $ -0.0012510189.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas VOLT uz USD bija $ -0.0019984554.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas VOLT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000469551699950394-16.87%
30 dienas$ -0.0012510189-54.08%
60 dienas$ -0.0019984554-86.40%
90 dienas$ 0--

Kas ir VOLT (XVM)?

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

VOLT (XVM) resurss

Oficiālā interneta vietne

VOLT cenas prognoze (USD)

Kāda būs VOLT (XVM) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu VOLT (XVM) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa VOLT prognozes.

Apskati VOLT cenas prognozi!

XVM uz vietējām valūtām

VOLT (XVM) tokenomika

VOLT (XVM) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XVM tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par VOLT (XVM)

Kāda ir VOLT (XVM) vērtība šodien?
Reāllaika XVM cena USD ir 0.0023129 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XVM uz USD cena?
Pašreizējā XVM uz USD cena ir $ 0.0023129. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir VOLT tirgus maksimums?
XVM tirgus maksimums ir $ 2.31M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XVM apjoms apgrozībā?
XVM apjoms apgrozībā ir 999.87M USD.
Kāda bija XVM vēsturiski augstākā cena?
XVM sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.078437 USD apmērā.
Kāda bija XVM vēsturiski zemākā cena?
XVM sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00145538 USD.
Kāds ir XVM tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XVM tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai XVM šogad kāps augstāk?
XVM cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XVM cenas prognozi dziļākai analīzei.
VOLT (XVM) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

