Reāllaika Vibe Coding Meta cena šodien ir 0.00003557 USD. Seko līdzi reāllaika VIBECODER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati VIBECODER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par VIBECODER

VIBECODER Cenas informācija

Kas ir VIBECODER

VIBECODER Oficiālā tīmekļa vietne

VIBECODER Tokenomika

VIBECODER Cenas prognoze

Vibe Coding Meta logotips

Vibe Coding Meta Cena (VIBECODER)

Nav sarakstā

1 VIBECODER uz USD reāllaika cena:

--
----
-11.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Vibe Coding Meta (VIBECODER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:16:25 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00003458
$ 0.00003458
24h zemākā
$ 0.00004178
$ 0.00004178
24h augstākā

$ 0.00003458
$ 0.00003458

$ 0.00004178
$ 0.00004178

$ 0.00065667
$ 0.00065667

$ 0.00003458
$ 0.00003458

-1.49%

-11.21%

-42.57%

-42.57%

Vibe Coding Meta (VIBECODER) reāllaika cena ir $0.00003557. Pēdējo 24 stundu laikā VIBECODER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00003458 līdz augstākajai $ 0.00004178, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. VIBECODER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00065667, savukārt zemākā - $ 0.00003458.

Īstermiņa veiktspējas ziņā VIBECODER ir mainījies par -1.49% pēdējā stundā, par -11.21% pēdējo 24 stundu laikā un par -42.57% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) tirgus informācija

$ 34.50K
$ 34.50K

--
--

$ 34.50K
$ 34.50K

969.94M
969.94M

969,938,675.342341
969,938,675.342341

Pašreizējais Vibe Coding Meta tirgus maksimums ir $ 34.50K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. VIBECODER apjoms apgrozībā ir 969.94M ar kopējo apjomu 969938675.342341. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 34.50K.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Vibe Coding Meta uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Vibe Coding Meta uz USD bija $ -0.0000259624.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Vibe Coding Meta uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Vibe Coding Meta uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.21%
30 dienas$ -0.0000259624-72.98%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Vibe Coding Meta (VIBECODER)?

Meta Alchemist vibe coding and building live with 0 coding experience.

Disclaimer: This token is not affiliated with any of my companies. I'm doing this strictly to inspire more people to build via vibe coding and ai tools.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Vibe Coding Meta (VIBECODER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Vibe Coding Meta cenas prognoze (USD)

Kāda būs Vibe Coding Meta (VIBECODER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Vibe Coding Meta (VIBECODER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Vibe Coding Meta prognozes.

Apskati Vibe Coding Meta cenas prognozi!

VIBECODER uz vietējām valūtām

Vibe Coding Meta (VIBECODER) tokenomika

Vibe Coding Meta (VIBECODER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par VIBECODER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Vibe Coding Meta (VIBECODER)

Kāda ir Vibe Coding Meta (VIBECODER) vērtība šodien?
Reāllaika VIBECODER cena USD ir 0.00003557 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā VIBECODER uz USD cena?
Pašreizējā VIBECODER uz USD cena ir $ 0.00003557. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Vibe Coding Meta tirgus maksimums?
VIBECODER tirgus maksimums ir $ 34.50K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir VIBECODER apjoms apgrozībā?
VIBECODER apjoms apgrozībā ir 969.94M USD.
Kāda bija VIBECODER vēsturiski augstākā cena?
VIBECODER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00065667 USD apmērā.
Kāda bija VIBECODER vēsturiski zemākā cena?
VIBECODER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00003458 USD.
Kāds ir VIBECODER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu VIBECODER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai VIBECODER šogad kāps augstāk?
VIBECODER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati VIBECODER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:16:25 (UTC+8)

Vibe Coding Meta (VIBECODER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,247.96

$3,220.87

$152.01

$1.0000

$2.1545

$100,247.96

$3,220.87

$152.01

$2.1545

$0.15978

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$2.0297

$0.15950

$0.0000000000000000000000000337

$0.000000000200

$0.010698

