BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika RAGE GUY cena šodien ir 0.00108264 USD. Seko līdzi reāllaika RAGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RAGE cenas tendenci MEXC.Reāllaika RAGE GUY cena šodien ir 0.00108264 USD. Seko līdzi reāllaika RAGE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati RAGE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par RAGE

RAGE Cenas informācija

Kas ir RAGE

RAGE Oficiālā tīmekļa vietne

RAGE Tokenomika

RAGE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

RAGE GUY logotips

RAGE GUY Cena (RAGE)

Nav sarakstā

1 RAGE uz USD reāllaika cena:

$0.0010751
$0.0010751$0.0010751
-11.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
RAGE GUY (RAGE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:00 (UTC+8)

RAGE GUY (RAGE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0.00134065
$ 0.00134065$ 0.00134065
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00134065
$ 0.00134065$ 0.00134065

$ 0.00592337
$ 0.00592337$ 0.00592337

$ 0
$ 0$ 0

+10.76%

-10.86%

-41.26%

-41.26%

RAGE GUY (RAGE) reāllaika cena ir $0.00108264. Pēdējo 24 stundu laikā RAGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0.00134065, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. RAGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00592337, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā RAGE ir mainījies par +10.76% pēdējā stundā, par -10.86% pēdējo 24 stundu laikā un par -41.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

RAGE GUY (RAGE) tirgus informācija

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

984.02M
984.02M 984.02M

984,023,750.997486
984,023,750.997486 984,023,750.997486

Pašreizējais RAGE GUY tirgus maksimums ir $ 1.06M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. RAGE apjoms apgrozībā ir 984.02M ar kopējo apjomu 984023750.997486. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.06M.

RAGE GUY (RAGE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas RAGE GUY uz USD bija $ -0.000132017273802507.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas RAGE GUY uz USD bija $ -0.0003668209.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas RAGE GUY uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas RAGE GUY uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000132017273802507-10.86%
30 dienas$ -0.0003668209-33.88%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir RAGE GUY (RAGE)?

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

RAGE GUY (RAGE) resurss

Oficiālā interneta vietne

RAGE GUY cenas prognoze (USD)

Kāda būs RAGE GUY (RAGE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu RAGE GUY (RAGE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa RAGE GUY prognozes.

Apskati RAGE GUY cenas prognozi!

RAGE uz vietējām valūtām

RAGE GUY (RAGE) tokenomika

RAGE GUY (RAGE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par RAGE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par RAGE GUY (RAGE)

Kāda ir RAGE GUY (RAGE) vērtība šodien?
Reāllaika RAGE cena USD ir 0.00108264 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā RAGE uz USD cena?
Pašreizējā RAGE uz USD cena ir $ 0.00108264. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir RAGE GUY tirgus maksimums?
RAGE tirgus maksimums ir $ 1.06M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir RAGE apjoms apgrozībā?
RAGE apjoms apgrozībā ir 984.02M USD.
Kāda bija RAGE vēsturiski augstākā cena?
RAGE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00592337 USD apmērā.
Kāda bija RAGE vēsturiski zemākā cena?
RAGE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir RAGE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu RAGE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai RAGE šogad kāps augstāk?
RAGE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati RAGE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:08:00 (UTC+8)

RAGE GUY (RAGE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,138.46
$101,138.46$101,138.46

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.96
$3,276.96$3,276.96

-6.56%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.09
$155.09$155.09

-3.95%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2167
$2.2167$2.2167

-2.86%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,138.46
$101,138.46$101,138.46

-1.98%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,276.96
$3,276.96$3,276.96

-6.56%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2167
$2.2167$2.2167

-2.86%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.09
$155.09$155.09

-3.95%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16344
$0.16344$0.16344

-0.29%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.8971
$3.8971$3.8971

+2,498.06%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12500
$0.12500$0.12500

+714.86%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06050
$0.06050$0.06050

+71.48%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000620
$0.0000620$0.0000620

+51.21%