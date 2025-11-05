BiržaDEX+
Reāllaika PumpBase cena šodien ir 0.00005444 USD. Seko līdzi reāllaika PUMPBASE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUMPBASE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PUMPBASE

PUMPBASE Cenas informācija

Kas ir PUMPBASE

PUMPBASE Oficiālā tīmekļa vietne

PUMPBASE Tokenomika

PUMPBASE Cenas prognoze

PumpBase logotips

PumpBase Cena (PUMPBASE)

1 PUMPBASE uz USD reāllaika cena:

--
----
-12.10%1D
PumpBase (PUMPBASE) Tiešsaistes cenu diagramma
PumpBase (PUMPBASE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-2.02%

-11.30%

-32.31%

-32.31%

PumpBase (PUMPBASE) reāllaika cena ir $0.00005444. Pēdējo 24 stundu laikā PUMPBASE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00005319 līdz augstākajai $ 0.00006299, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUMPBASE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00127557, savukārt zemākā - $ 0.00005319.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUMPBASE ir mainījies par -2.02% pēdējā stundā, par -11.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.31% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

PumpBase (PUMPBASE) tirgus informācija

Pašreizējais PumpBase tirgus maksimums ir $ 54.85K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PUMPBASE apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 54.85K.

PumpBase (PUMPBASE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas PumpBase uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas PumpBase uz USD bija $ -0.0000373388.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas PumpBase uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas PumpBase uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-11.30%
30 dienas$ -0.0000373388-68.58%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir PumpBase (PUMPBASE)?

Free To Deploy Launch your token on Base network without any deployment fees. Get started instantly with zero upfront costs and maximum accessibility. Custom Rewarded Token

Design unique tokenomics with built-in reward mechanisms. Create custom incentive structures that engage your community and drive growth.

Sniper & Whale Security

Advanced protection against bots and large holders. Built-in anti-sniper mechanisms and whale protection ensure fair token distribution.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

PumpBase (PUMPBASE) resurss

Oficiālā interneta vietne

PumpBase cenas prognoze (USD)

Kāda būs PumpBase (PUMPBASE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu PumpBase (PUMPBASE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa PumpBase prognozes.

Apskati PumpBase cenas prognozi!

PUMPBASE uz vietējām valūtām

PumpBase (PUMPBASE) tokenomika

PumpBase (PUMPBASE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUMPBASE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par PumpBase (PUMPBASE)

Kāda ir PumpBase (PUMPBASE) vērtība šodien?
Reāllaika PUMPBASE cena USD ir 0.00005444 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUMPBASE uz USD cena?
Pašreizējā PUMPBASE uz USD cena ir $ 0.00005444. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir PumpBase tirgus maksimums?
PUMPBASE tirgus maksimums ir $ 54.85K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUMPBASE apjoms apgrozībā?
PUMPBASE apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija PUMPBASE vēsturiski augstākā cena?
PUMPBASE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00127557 USD apmērā.
Kāda bija PUMPBASE vēsturiski zemākā cena?
PUMPBASE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005319 USD.
Kāds ir PUMPBASE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUMPBASE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PUMPBASE šogad kāps augstāk?
PUMPBASE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUMPBASE cenas prognozi dziļākai analīzei.
PumpBase (PUMPBASE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

