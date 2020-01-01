Pollo (POLLO) tokenomika
Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF.
The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo’s proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users.
Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media.
Pollo (POLLO) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Pollo (POLLO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Pollo (POLLO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Pollo (POLLO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais POLLO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu POLLO tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti POLLO tokenomiku, uzzini POLLO tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.