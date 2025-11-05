BiržaDEX+
Reāllaika Plan Bee cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PLANB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLANB cenas tendenci MEXC.Reāllaika Plan Bee cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika PLANB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PLANB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PLANB

PLANB Cenas informācija

Kas ir PLANB

PLANB Tokenomika

PLANB Cenas prognoze

Plan Bee logotips

Plan Bee Cena (PLANB)

Nav sarakstā

1 PLANB uz USD reāllaika cena:

--
----
-13.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Plan Bee (PLANB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:41:55 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-13.66%

-34.87%

-34.87%

Plan Bee (PLANB) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā PLANB tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PLANB visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PLANB ir mainījies par -0.76% pēdējā stundā, par -13.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -34.87% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Plan Bee (PLANB) tirgus informācija

$ 70.41K
$ 70.41K$ 70.41K

--
----

$ 70.41K
$ 70.41K$ 70.41K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Pašreizējais Plan Bee tirgus maksimums ir $ 70.41K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PLANB apjoms apgrozībā ir 990.20M ar kopējo apjomu 990197555.5912089. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 70.41K.

Plan Bee (PLANB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Plan Bee uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Plan Bee uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Plan Bee uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Plan Bee uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-13.66%
30 dienas$ 0-54.26%
60 dienas$ 0-58.50%
90 dienas$ 0--

Kas ir Plan Bee (PLANB)?

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Plan Bee cenas prognoze (USD)

Kāda būs Plan Bee (PLANB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Plan Bee (PLANB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Plan Bee prognozes.

Apskati Plan Bee cenas prognozi!

PLANB uz vietējām valūtām

Plan Bee (PLANB) tokenomika

Plan Bee (PLANB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PLANB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Plan Bee (PLANB)

Kāda ir Plan Bee (PLANB) vērtība šodien?
Reāllaika PLANB cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PLANB uz USD cena?
Pašreizējā PLANB uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Plan Bee tirgus maksimums?
PLANB tirgus maksimums ir $ 70.41K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PLANB apjoms apgrozībā?
PLANB apjoms apgrozībā ir 990.20M USD.
Kāda bija PLANB vēsturiski augstākā cena?
PLANB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija PLANB vēsturiski zemākā cena?
PLANB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir PLANB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PLANB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PLANB šogad kāps augstāk?
PLANB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PLANB cenas prognozi dziļākai analīzei.
