Reāllaika NETWORKCITIES cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CITIES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CITIES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CITIES

CITIES Cenas informācija

Kas ir CITIES

CITIES Oficiālā tīmekļa vietne

CITIES Tokenomika

CITIES Cenas prognoze

NETWORKCITIES logotips

NETWORKCITIES Cena (CITIES)

Nav sarakstā

1 CITIES uz USD reāllaika cena:

$0.00036281
$0.00036281$0.00036281
-16.80%1D
mexc
USD
NETWORKCITIES (CITIES) Tiešsaistes cenu diagramma
NETWORKCITIES (CITIES) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00196208
$ 0.00196208$ 0.00196208

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

-16.45%

-8.04%

-8.04%

NETWORKCITIES (CITIES) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CITIES tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CITIES visu laiku augstākā cena ir $ 0.00196208, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CITIES ir mainījies par -0.28% pēdējā stundā, par -16.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -8.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NETWORKCITIES (CITIES) tirgus informācija

$ 362.80K
$ 362.80K$ 362.80K

--
----

$ 362.80K
$ 362.80K$ 362.80K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,262.5074646
999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

Pašreizējais NETWORKCITIES tirgus maksimums ir $ 362.80K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CITIES apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999953262.5074646. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 362.80K.

NETWORKCITIES (CITIES) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas NETWORKCITIES uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas NETWORKCITIES uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas NETWORKCITIES uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas NETWORKCITIES uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-16.45%
30 dienas$ 0-51.66%
60 dienas$ 0+10.70%
90 dienas$ 0--

Kas ir NETWORKCITIES (CITIES)?

This is the Network Cities coin. Network Cities is a social city builder game.

The first city‑builder where your X network literally powers your metropolis.

BUILD 🏗️ Lay out homes, factories & infrastructure that unlock real‑time growth. Essential‑service dependencies keep upgrades strategic.

TRADE 🤝 Use in‑game marketplaces & guild contracts to swap resources with friends and followers; future phases add supply‑demand markets, futures & direct purchases.

GROW 🌱 Every new citizen is someone from your X graph. Share a city screenshot, tag a friend, and they appear as a happy resident, boosting both cities’ yields.

Roadmap • Phase 1 – Foundation: core build/upgrade loop, resource gifting, simple progression. • Phase 2 – Social Expansion: network‑wide trading hubs, specialized guilds, collaborative megaprojects. • Phase 3 – Advanced Ecosystem: full social economy with futures, tokenized assets, & city DAOs. 👷‍♂️ Built by Anshul Dhawan (ex‑Zynga (poker), Glu(Electronic Arts)) with 15 yrs in game & AI product leadership.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

NETWORKCITIES (CITIES) resurss

Oficiālā interneta vietne

NETWORKCITIES cenas prognoze (USD)

Kāda būs NETWORKCITIES (CITIES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NETWORKCITIES (CITIES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NETWORKCITIES prognozes.

Apskati NETWORKCITIES cenas prognozi!

CITIES uz vietējām valūtām

NETWORKCITIES (CITIES) tokenomika

NETWORKCITIES (CITIES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CITIES tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par NETWORKCITIES (CITIES)

Kāda ir NETWORKCITIES (CITIES) vērtība šodien?
Reāllaika CITIES cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CITIES uz USD cena?
Pašreizējā CITIES uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NETWORKCITIES tirgus maksimums?
CITIES tirgus maksimums ir $ 362.80K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CITIES apjoms apgrozībā?
CITIES apjoms apgrozībā ir 999.95M USD.
Kāda bija CITIES vēsturiski augstākā cena?
CITIES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00196208 USD apmērā.
Kāda bija CITIES vēsturiski zemākā cena?
CITIES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CITIES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CITIES tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CITIES šogad kāps augstāk?
CITIES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CITIES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:31:55 (UTC+8)

NETWORKCITIES (CITIES) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

