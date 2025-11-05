BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Midas mHYPER cena šodien ir 1.05 USD. Seko līdzi reāllaika MHYPER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MHYPER cenas tendenci MEXC.Reāllaika Midas mHYPER cena šodien ir 1.05 USD. Seko līdzi reāllaika MHYPER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MHYPER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MHYPER

MHYPER Cenas informācija

Kas ir MHYPER

MHYPER Tehniskais dokuments

MHYPER Oficiālā tīmekļa vietne

MHYPER Tokenomika

MHYPER Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Midas mHYPER logotips

Midas mHYPER Cena (MHYPER)

Nav sarakstā

1 MHYPER uz USD reāllaika cena:

$1.05
$1.05$1.05
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Midas mHYPER (MHYPER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:43:58 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
24h zemākā
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
24h augstākā

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.024
$ 1.024$ 1.024

0.00%

+0.09%

+0.16%

+0.16%

Midas mHYPER (MHYPER) reāllaika cena ir $1.05. Pēdējo 24 stundu laikā MHYPER tika tirgots robežās no zemākās $ 1.049 līdz augstākajai $ 1.05, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MHYPER visu laiku augstākā cena ir $ 1.05, savukārt zemākā - $ 1.024.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MHYPER ir mainījies par 0.00% pēdējā stundā, par +0.09% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.16% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Midas mHYPER (MHYPER) tirgus informācija

$ 235.51M
$ 235.51M$ 235.51M

--
----

$ 235.51M
$ 235.51M$ 235.51M

224.28M
224.28M 224.28M

224,279,756.4083683
224,279,756.4083683 224,279,756.4083683

Pašreizējais Midas mHYPER tirgus maksimums ir $ 235.51M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MHYPER apjoms apgrozībā ir 224.28M ar kopējo apjomu 224279756.4083683. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 235.51M.

Midas mHYPER (MHYPER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Midas mHYPER uz USD bija $ +0.00097539.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Midas mHYPER uz USD bija $ +0.0140107800.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Midas mHYPER uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Midas mHYPER uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00097539+0.09%
30 dienas$ +0.0140107800+1.33%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Midas mHYPER (MHYPER)?

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Midas mHYPER cenas prognoze (USD)

Kāda būs Midas mHYPER (MHYPER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Midas mHYPER (MHYPER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Midas mHYPER prognozes.

Apskati Midas mHYPER cenas prognozi!

MHYPER uz vietējām valūtām

Midas mHYPER (MHYPER) tokenomika

Midas mHYPER (MHYPER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MHYPER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Midas mHYPER (MHYPER)

Kāda ir Midas mHYPER (MHYPER) vērtība šodien?
Reāllaika MHYPER cena USD ir 1.05 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MHYPER uz USD cena?
Pašreizējā MHYPER uz USD cena ir $ 1.05. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Midas mHYPER tirgus maksimums?
MHYPER tirgus maksimums ir $ 235.51M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MHYPER apjoms apgrozībā?
MHYPER apjoms apgrozībā ir 224.28M USD.
Kāda bija MHYPER vēsturiski augstākā cena?
MHYPER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.05 USD apmērā.
Kāda bija MHYPER vēsturiski zemākā cena?
MHYPER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.024 USD.
Kāds ir MHYPER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MHYPER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MHYPER šogad kāps augstāk?
MHYPER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MHYPER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:43:58 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,250.04
$101,250.04$101,250.04

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,251.77
$3,251.77$3,251.77

-7.28%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.43
$154.43$154.43

-4.36%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2153
$2.2153$2.2153

-2.92%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,250.04
$101,250.04$101,250.04

-1.87%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,251.77
$3,251.77$3,251.77

-7.28%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2153
$2.2153$2.2153

-2.92%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.43
$154.43$154.43

-4.36%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16338
$0.16338$0.16338

-0.33%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$3.9975
$3.9975$3.9975

+2,565.00%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17618
$0.17618$0.17618

+1,048.50%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000348
$0.0000000000000000000000000348$0.0000000000000000000000000348

+404.34%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05706
$0.05706$0.05706

+61.73%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000636
$0.0000636$0.0000636

+55.12%