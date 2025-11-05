BiržaDEX+
Reāllaika MacroHard cena šodien ir 0.00230881 USD. Seko līdzi reāllaika MHRD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MHRD cenas tendenci MEXC.Reāllaika MacroHard cena šodien ir 0.00230881 USD. Seko līdzi reāllaika MHRD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MHRD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MHRD

MHRD Cenas informācija

Kas ir MHRD

MHRD Oficiālā tīmekļa vietne

MHRD Tokenomika

MHRD Cenas prognoze

MacroHard Cena (MHRD)

1 MHRD uz USD reāllaika cena:

$0.0022951
$0.0022951$0.0022951
+12.00%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
MacroHard (MHRD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:12 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00197768
$ 0.00197768$ 0.00197768
24h zemākā
$ 0.00255301
$ 0.00255301$ 0.00255301
24h augstākā

$ 0.00197768
$ 0.00197768$ 0.00197768

$ 0.00255301
$ 0.00255301$ 0.00255301

$ 0.057629
$ 0.057629$ 0.057629

$ 0.00084622
$ 0.00084622$ 0.00084622

+0.00%

+10.22%

-7.45%

-7.45%

MacroHard (MHRD) reāllaika cena ir $0.00230881. Pēdējo 24 stundu laikā MHRD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00197768 līdz augstākajai $ 0.00255301, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MHRD visu laiku augstākā cena ir $ 0.057629, savukārt zemākā - $ 0.00084622.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MHRD ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par +10.22% pēdējo 24 stundu laikā un par -7.45% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MacroHard (MHRD) tirgus informācija

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais MacroHard tirgus maksimums ir $ 2.34M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MHRD apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.34M.

MacroHard (MHRD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MacroHard uz USD bija $ +0.00021414.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MacroHard uz USD bija $ +0.0007222142.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MacroHard uz USD bija $ -0.0008861402.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MacroHard uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00021414+10.22%
30 dienas$ +0.0007222142+31.28%
60 dienas$ -0.0008861402-38.38%
90 dienas$ 0--

Kas ir MacroHard (MHRD)?

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MacroHard (MHRD) resurss

Oficiālā interneta vietne

MacroHard cenas prognoze (USD)

Kāda būs MacroHard (MHRD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MacroHard (MHRD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MacroHard prognozes.

Apskati MacroHard cenas prognozi!

MHRD uz vietējām valūtām

MacroHard (MHRD) tokenomika

MacroHard (MHRD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MHRD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MacroHard (MHRD)

Kāda ir MacroHard (MHRD) vērtība šodien?
Reāllaika MHRD cena USD ir 0.00230881 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MHRD uz USD cena?
Pašreizējā MHRD uz USD cena ir $ 0.00230881. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MacroHard tirgus maksimums?
MHRD tirgus maksimums ir $ 2.34M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MHRD apjoms apgrozībā?
MHRD apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija MHRD vēsturiski augstākā cena?
MHRD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.057629 USD apmērā.
Kāda bija MHRD vēsturiski zemākā cena?
MHRD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00084622 USD.
Kāds ir MHRD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MHRD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MHRD šogad kāps augstāk?
MHRD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MHRD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:20:12 (UTC+8)

MacroHard (MHRD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

