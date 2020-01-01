launchbot (ROCKETAI) tokenomika
RocketAI is your AI-powered agent for effortless token creation, crafted to simplify and streamline the entire process from start to finish. Built on the robust Base chain, it ensures a seamless, efficient, and secure blockchain experience tailored to users of all expertise levels. With RocketAI, innovation meets accessibility, empowering you to turn your ideas into reality with ease. Whether you're a crypto enthusiast or just starting out in the blockchain space, RocketAI is here to guide you every step of the way, ensuring a smooth and intuitive experience for creating and deploying your projects on-chain.
Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
launchbot (ROCKETAI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
launchbot (ROCKETAI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais ROCKETAI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu ROCKETAI tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti ROCKETAI tokenomiku, uzzini ROCKETAI tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.