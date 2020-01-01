Jester (JEST) tokenomika

Jester (JEST) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Jester (JEST), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Jester (JEST) informācija

Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://jester.global/
Tehniskais dokuments:
https://jester.gitbook.io/docs

Jester (JEST) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Jester (JEST) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 6.42M
Kopējais apjoms:
$ 995.00K
Apjoms apgrozībā:
$ 995.00K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 6.42M
Visu laiku augstākā cena:
$ 15.79
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.552133
Pašreizējā cena:
$ 6.45
Jester (JEST) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Jester (JEST) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais JEST tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu JEST tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti JEST tokenomiku, uzzini JEST tokena reāllaika cenu!

JEST cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas JEST? Mūsu JEST cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.