Reāllaika Identified Flying Objects cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika IFO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati IFO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par IFO

IFO Cenas informācija

Kas ir IFO

IFO Oficiālā tīmekļa vietne

IFO Tokenomika

IFO Cenas prognoze

Identified Flying Objects logotips

Identified Flying Objects Cena (IFO)

Nav sarakstā

1 IFO uz USD reāllaika cena:

--
----
+4.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Identified Flying Objects (IFO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:32 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

+5.00%

-2.02%

-2.02%

Identified Flying Objects (IFO) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā IFO tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. IFO visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā IFO ir mainījies par +0.99% pēdējā stundā, par +5.00% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.02% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Identified Flying Objects (IFO) tirgus informācija

$ 11.15K
$ 11.15K$ 11.15K

--
----

$ 11.15K
$ 11.15K$ 11.15K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Identified Flying Objects tirgus maksimums ir $ 11.15K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. IFO apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 11.15K.

Identified Flying Objects (IFO) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Identified Flying Objects uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Identified Flying Objects uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Identified Flying Objects uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Identified Flying Objects uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+5.00%
30 dienas$ 0-46.05%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Identified Flying Objects (IFO)?

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Identified Flying Objects (IFO) resurss

Oficiālā interneta vietne

Identified Flying Objects cenas prognoze (USD)

Kāda būs Identified Flying Objects (IFO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Identified Flying Objects (IFO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Identified Flying Objects prognozes.

Apskati Identified Flying Objects cenas prognozi!

IFO uz vietējām valūtām

Identified Flying Objects (IFO) tokenomika

Identified Flying Objects (IFO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par IFO tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Identified Flying Objects (IFO)

Kāda ir Identified Flying Objects (IFO) vērtība šodien?
Reāllaika IFO cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā IFO uz USD cena?
Pašreizējā IFO uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Identified Flying Objects tirgus maksimums?
IFO tirgus maksimums ir $ 11.15K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir IFO apjoms apgrozībā?
IFO apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija IFO vēsturiski augstākā cena?
IFO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija IFO vēsturiski zemākā cena?
IFO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir IFO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu IFO tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai IFO šogad kāps augstāk?
IFO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati IFO cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:07:32 (UTC+8)

Identified Flying Objects (IFO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

