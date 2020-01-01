Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomika

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Hyperpigmentation ($HYPER), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Hyperpigmentation ($HYPER) informācija

$HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://hyperonsol.com/

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 17.11M
$ 17.11M
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 17.11M
$ 17.11M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02977547
$ 0.02977547
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00199354
$ 0.00199354
Pašreizējā cena:
$ 0.01702555
$ 0.01702555

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $HYPER tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $HYPER tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $HYPER tokenomiku, uzzini $HYPER tokena reāllaika cenu!

$HYPER cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $HYPER? Mūsu $HYPER cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.