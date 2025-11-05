BiržaDEX+
Reāllaika Hydrex cena šodien ir 0.302907 USD. Seko līdzi reāllaika HYDX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HYDX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Hydrex cena šodien ir 0.302907 USD. Seko līdzi reāllaika HYDX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati HYDX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par HYDX

HYDX Cenas informācija

Kas ir HYDX

HYDX Tehniskais dokuments

HYDX Oficiālā tīmekļa vietne

HYDX Tokenomika

HYDX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Hydrex logotips

Hydrex Cena (HYDX)

Nav sarakstā

1 HYDX uz USD reāllaika cena:

$0.303178
$0.303178$0.303178
-21.20%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Hydrex (HYDX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:36:31 (UTC+8)

Hydrex (HYDX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.297614
$ 0.297614$ 0.297614
24h zemākā
$ 0.385205
$ 0.385205$ 0.385205
24h augstākā

$ 0.297614
$ 0.297614$ 0.297614

$ 0.385205
$ 0.385205$ 0.385205

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 0.127003
$ 0.127003$ 0.127003

+0.79%

-21.36%

-10.41%

-10.41%

Hydrex (HYDX) reāllaika cena ir $0.302907. Pēdējo 24 stundu laikā HYDX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.297614 līdz augstākajai $ 0.385205, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. HYDX visu laiku augstākā cena ir $ 1.2, savukārt zemākā - $ 0.127003.

Īstermiņa veiktspējas ziņā HYDX ir mainījies par +0.79% pēdējā stundā, par -21.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -10.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Hydrex (HYDX) tirgus informācija

$ 6.98M
$ 6.98M$ 6.98M

--
----

$ 12.12M
$ 12.12M$ 12.12M

22.95M
22.95M 22.95M

39,863,097.52935756
39,863,097.52935756 39,863,097.52935756

Pašreizējais Hydrex tirgus maksimums ir $ 6.98M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. HYDX apjoms apgrozībā ir 22.95M ar kopējo apjomu 39863097.52935756. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.12M.

Hydrex (HYDX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Hydrex uz USD bija $ -0.0822983813278606.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Hydrex uz USD bija $ -0.2107164669.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Hydrex uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Hydrex uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0822983813278606-21.36%
30 dienas$ -0.2107164669-69.56%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Hydrex (HYDX)?

Hydrex is the MetaDEX & Liquidity Infrastructure purpose-built for Base. By combining automated strategies, liquid-backed tokenomics, and Base's powerful distribution channels, Hydrex removes the barriers to yield. It's designed as a coordination system where weekly community governance directs HYDX emissions & protocol revenue. Value flows to where liquidity and volume are most productive, based on protocol alignment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Hydrex cenas prognoze (USD)

Kāda būs Hydrex (HYDX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Hydrex (HYDX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Hydrex prognozes.

Apskati Hydrex cenas prognozi!

HYDX uz vietējām valūtām

Hydrex (HYDX) tokenomika

Hydrex (HYDX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par HYDX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Hydrex (HYDX)

Kāda ir Hydrex (HYDX) vērtība šodien?
Reāllaika HYDX cena USD ir 0.302907 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā HYDX uz USD cena?
Pašreizējā HYDX uz USD cena ir $ 0.302907. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Hydrex tirgus maksimums?
HYDX tirgus maksimums ir $ 6.98M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir HYDX apjoms apgrozībā?
HYDX apjoms apgrozībā ir 22.95M USD.
Kāda bija HYDX vēsturiski augstākā cena?
HYDX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.2 USD apmērā.
Kāda bija HYDX vēsturiski zemākā cena?
HYDX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.127003 USD.
Kāds ir HYDX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu HYDX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai HYDX šogad kāps augstāk?
HYDX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati HYDX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:36:31 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

