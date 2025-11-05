BiržaDEX+
Reāllaika goodcryptoX cena šodien ir 0.064231 USD. Seko līdzi reāllaika GOOD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GOOD cenas tendenci MEXC.

goodcryptoX logotips

goodcryptoX Cena (GOOD)

Nav sarakstā

1 GOOD uz USD reāllaika cena:

$0.064231
-5.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
goodcryptoX (GOOD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:58 (UTC+8)

goodcryptoX (GOOD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.063905
24h zemākā
$ 0.068102
24h augstākā

$ 0.063905
$ 0.068102
$ 0.186012
$ 0.059693
+0.44%

-5.20%

-9.08%

-9.08%

goodcryptoX (GOOD) reāllaika cena ir $0.064231. Pēdējo 24 stundu laikā GOOD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.063905 līdz augstākajai $ 0.068102, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GOOD visu laiku augstākā cena ir $ 0.186012, savukārt zemākā - $ 0.059693.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GOOD ir mainījies par +0.44% pēdējā stundā, par -5.20% pēdējo 24 stundu laikā un par -9.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

goodcryptoX (GOOD) tirgus informācija

$ 1.36M
--
$ 64.23M
21.20M
999,938,516.5057008
Pašreizējais goodcryptoX tirgus maksimums ir $ 1.36M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GOOD apjoms apgrozībā ir 21.20M ar kopējo apjomu 999938516.5057008. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 64.23M.

goodcryptoX (GOOD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas goodcryptoX uz USD bija $ -0.00352667983307855.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas goodcryptoX uz USD bija $ -0.0215048728.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas goodcryptoX uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas goodcryptoX uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00352667983307855-5.20%
30 dienas$ -0.0215048728-33.48%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir goodcryptoX (GOOD)?

goodcryptoX is a full-stack crypto trading platform that unifies centralized (CEX) and decentralized (DEX) trading within one powerful interface. It offers advanced order types, fully automated bots, portfolio tracking, alerts, and analytics — all accessible on web, iOS, and Android. Users can connect 30+ major exchanges through non-custodial API keys, or trade directly on-chain via built-in MPC wallets on Solana and EVM networks. From spot and futures trading to automated Grid and DCA strategies, goodcryptoX provides everything needed to manage, automate, and scale a professional crypto portfolio in one place.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

goodcryptoX cenas prognoze (USD)

Kāda būs goodcryptoX (GOOD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu goodcryptoX (GOOD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa goodcryptoX prognozes.

Apskati goodcryptoX cenas prognozi!

GOOD uz vietējām valūtām

goodcryptoX (GOOD) tokenomika

goodcryptoX (GOOD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GOOD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par goodcryptoX (GOOD)

Kāda ir goodcryptoX (GOOD) vērtība šodien?
Reāllaika GOOD cena USD ir 0.064231 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GOOD uz USD cena?
Pašreizējā GOOD uz USD cena ir $ 0.064231. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir goodcryptoX tirgus maksimums?
GOOD tirgus maksimums ir $ 1.36M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GOOD apjoms apgrozībā?
GOOD apjoms apgrozībā ir 21.20M USD.
Kāda bija GOOD vēsturiski augstākā cena?
GOOD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.186012 USD apmērā.
Kāda bija GOOD vēsturiski zemākā cena?
GOOD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.059693 USD.
Kāds ir GOOD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GOOD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GOOD šogad kāps augstāk?
GOOD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GOOD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:33:58 (UTC+8)

goodcryptoX (GOOD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

