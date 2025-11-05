BiržaDEX+
Reāllaika Freya Protocol cena šodien ir 0.00903019 USD. Seko līdzi reāllaika FREYA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati FREYA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par FREYA

FREYA Cenas informācija

Kas ir FREYA

FREYA Tehniskais dokuments

FREYA Oficiālā tīmekļa vietne

FREYA Tokenomika

FREYA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Freya Protocol logotips

Freya Protocol Cena (FREYA)

Nav sarakstā

1 FREYA uz USD reāllaika cena:

$0.00903019
$0.00903019$0.00903019
-8.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Freya Protocol (FREYA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:31:38 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00872281
$ 0.00872281$ 0.00872281
24h zemākā
$ 0.01016075
$ 0.01016075$ 0.01016075
24h augstākā

$ 0.00872281
$ 0.00872281$ 0.00872281

$ 0.01016075
$ 0.01016075$ 0.01016075

$ 0.04563979
$ 0.04563979$ 0.04563979

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-8.16%

-6.81%

-6.81%

Freya Protocol (FREYA) reāllaika cena ir $0.00903019. Pēdējo 24 stundu laikā FREYA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00872281 līdz augstākajai $ 0.01016075, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. FREYA visu laiku augstākā cena ir $ 0.04563979, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā FREYA ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -8.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -6.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Freya Protocol (FREYA) tirgus informācija

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

--
----

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

500.31M
500.31M 500.31M

548,599,973.8588991
548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Pašreizējais Freya Protocol tirgus maksimums ir $ 4.52M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. FREYA apjoms apgrozībā ir 500.31M ar kopējo apjomu 548599973.8588991. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.95M.

Freya Protocol (FREYA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Freya Protocol uz USD bija $ -0.00080256495556207.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Freya Protocol uz USD bija $ -0.0036443345.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Freya Protocol uz USD bija $ -0.0030204134.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Freya Protocol uz USD bija $ -0.00382330912446832.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00080256495556207-8.16%
30 dienas$ -0.0036443345-40.35%
60 dienas$ -0.0030204134-33.44%
90 dienas$ -0.00382330912446832-29.74%

Kas ir Freya Protocol (FREYA)?

Freya Protocol is your one-stop portal to the Internet Capital Markets, a platform with standardized, USD1-powered, plug-and-play solutions that enables global IPs and enterprises to expand on-chain, growing their brand reach, user bases, and monetization models. In parallel, investors and fans can directly invest in their favorite IPs and enterprises through on-chain assets, fostering a sense of ownership, belonging, and shared success. Upgraded and standardized from Freya’s battle-tested ICM flywheel — which has already distributed ~$296,000 to holders — the system now operates as a plug-and-play ICM protocol, supported by visionary ecosystem leaders of Solana. Enjoy daily dividends and a buyback–burn flywheel powered by revenue from Freya Protocol and flagship IPs/titles such as Freya: The Starfall — automatically distributed every 24 hours, with no staking required.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Freya Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Freya Protocol (FREYA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Freya Protocol (FREYA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Freya Protocol prognozes.

Apskati Freya Protocol cenas prognozi!

FREYA uz vietējām valūtām

Freya Protocol (FREYA) tokenomika

Freya Protocol (FREYA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par FREYA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Freya Protocol (FREYA)

Kāda ir Freya Protocol (FREYA) vērtība šodien?
Reāllaika FREYA cena USD ir 0.00903019 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā FREYA uz USD cena?
Pašreizējā FREYA uz USD cena ir $ 0.00903019. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Freya Protocol tirgus maksimums?
FREYA tirgus maksimums ir $ 4.52M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir FREYA apjoms apgrozībā?
FREYA apjoms apgrozībā ir 500.31M USD.
Kāda bija FREYA vēsturiski augstākā cena?
FREYA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04563979 USD apmērā.
Kāda bija FREYA vēsturiski zemākā cena?
FREYA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir FREYA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu FREYA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai FREYA šogad kāps augstāk?
FREYA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati FREYA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:31:38 (UTC+8)

Freya Protocol (FREYA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

