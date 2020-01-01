Floos (FLS) tokenomika

Floos (FLS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Floos (FLS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Floos (FLS) informācija

FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities.

The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3.

There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://floos.xyz/

Floos (FLS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Floos (FLS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 178.81K
$ 178.81K
Kopējais apjoms:
$ 924.10M
$ 924.10M
Apjoms apgrozībā:
$ 924.10M
$ 924.10M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 178.81K
$ 178.81K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01001577
$ 0.01001577
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00012647
$ 0.00012647
Pašreizējā cena:
$ 0.00019468
$ 0.00019468

Floos (FLS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Floos (FLS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais FLS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu FLS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti FLS tokenomiku, uzzini FLS tokena reāllaika cenu!

FLS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas FLS? Mūsu FLS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.