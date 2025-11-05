BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Eli5a cena šodien ir 0.01809175 USD. Seko līdzi reāllaika ELI5A uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ELI5A cenas tendenci MEXC.Reāllaika Eli5a cena šodien ir 0.01809175 USD. Seko līdzi reāllaika ELI5A uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ELI5A cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ELI5A

ELI5A Cenas informācija

Kas ir ELI5A

ELI5A Oficiālā tīmekļa vietne

ELI5A Tokenomika

ELI5A Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Eli5a logotips

Eli5a Cena (ELI5A)

Nav sarakstā

1 ELI5A uz USD reāllaika cena:

$0.01809175
$0.01809175$0.01809175
-11.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Eli5a (ELI5A) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:06 (UTC+8)

Eli5a (ELI5A) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01708352
$ 0.01708352$ 0.01708352
24h zemākā
$ 0.02062299
$ 0.02062299$ 0.02062299
24h augstākā

$ 0.01708352
$ 0.01708352$ 0.01708352

$ 0.02062299
$ 0.02062299$ 0.02062299

$ 0.03709928
$ 0.03709928$ 0.03709928

$ 0.00431141
$ 0.00431141$ 0.00431141

+0.70%

-11.19%

-24.30%

-24.30%

Eli5a (ELI5A) reāllaika cena ir $0.01809175. Pēdējo 24 stundu laikā ELI5A tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01708352 līdz augstākajai $ 0.02062299, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ELI5A visu laiku augstākā cena ir $ 0.03709928, savukārt zemākā - $ 0.00431141.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ELI5A ir mainījies par +0.70% pēdējā stundā, par -11.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -24.30% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Eli5a (ELI5A) tirgus informācija

$ 360.18K
$ 360.18K$ 360.18K

--
----

$ 379.53K
$ 379.53K$ 379.53K

19.93M
19.93M 19.93M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Pašreizējais Eli5a tirgus maksimums ir $ 360.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. ELI5A apjoms apgrozībā ir 19.93M ar kopējo apjomu 21000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 379.53K.

Eli5a (ELI5A) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Eli5a uz USD bija $ -0.00228168395402647.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Eli5a uz USD bija $ +0.0158245696.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Eli5a uz USD bija $ +0.0017960729.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Eli5a uz USD bija $ +0.009978960723113052.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00228168395402647-11.19%
30 dienas$ +0.0158245696+87.47%
60 dienas$ +0.0017960729+9.93%
90 dienas$ +0.009978960723113052+123.00%

Kas ir Eli5a (ELI5A)?

Eli5a is super-intelligent and specialized AI agent integrated and designed to read, analyze, and simplify complex scientific research for the general public.

Eli5 (Explain like i'm 5) explanations from the latest research on Pubmed.

Ambient for all audiences.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Eli5a (ELI5A) resurss

Oficiālā interneta vietne

Eli5a cenas prognoze (USD)

Kāda būs Eli5a (ELI5A) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Eli5a (ELI5A) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Eli5a prognozes.

Apskati Eli5a cenas prognozi!

ELI5A uz vietējām valūtām

Eli5a (ELI5A) tokenomika

Eli5a (ELI5A) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ELI5A tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Eli5a (ELI5A)

Kāda ir Eli5a (ELI5A) vērtība šodien?
Reāllaika ELI5A cena USD ir 0.01809175 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ELI5A uz USD cena?
Pašreizējā ELI5A uz USD cena ir $ 0.01809175. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Eli5a tirgus maksimums?
ELI5A tirgus maksimums ir $ 360.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ELI5A apjoms apgrozībā?
ELI5A apjoms apgrozībā ir 19.93M USD.
Kāda bija ELI5A vēsturiski augstākā cena?
ELI5A sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.03709928 USD apmērā.
Kāda bija ELI5A vēsturiski zemākā cena?
ELI5A sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00431141 USD.
Kāds ir ELI5A tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ELI5A tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai ELI5A šogad kāps augstāk?
ELI5A cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ELI5A cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:49:06 (UTC+8)

Eli5a (ELI5A) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,513.94
$101,513.94$101,513.94

-1.61%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.05
$3,289.05$3,289.05

-6.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.52
$155.52$155.52

-3.69%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2120
$2.2120$2.2120

-3.07%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,513.94
$101,513.94$101,513.94

-1.61%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,289.05
$3,289.05$3,289.05

-6.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.52
$155.52$155.52

-3.69%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2120
$2.2120$2.2120

-3.07%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16272
$0.16272$0.16272

-0.73%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29480
$0.29480$0.29480

+1,821.77%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.8470
$2.8470$2.8470

+1,798.00%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000244
$0.0000000000000000000000000244$0.0000000000000000000000000244

+253.62%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000700
$0.0000700$0.0000700

+70.73%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000170
$0.000000000170$0.000000000170

+97.67%