Reāllaika DEW cena šodien ir 0.00075492 USD. Seko līdzi reāllaika DEW uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DEW cenas tendenci MEXC.

DEW Cena (DEW)

Nav sarakstā

1 DEW uz USD reāllaika cena:

$0.00075939
$0.00075939
-10.00%1D
USD
DEW (DEW) Tiešsaistes cenu diagramma
DEW (DEW) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00069438
$ 0.00069438
24h zemākā
$ 0.00094421
$ 0.00094421
24h augstākā

$ 0.00069438
$ 0.00069438

$ 0.00094421
$ 0.00094421

$ 0.00922376
$ 0.00922376

$ 0.00006117
$ 0.00006117

-1.71%

-10.25%

-20.65%

-20.65%

DEW (DEW) reāllaika cena ir $0.00075492. Pēdējo 24 stundu laikā DEW tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00069438 līdz augstākajai $ 0.00094421, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DEW visu laiku augstākā cena ir $ 0.00922376, savukārt zemākā - $ 0.00006117.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DEW ir mainījies par -1.71% pēdējā stundā, par -10.25% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.65% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DEW (DEW) tirgus informācija

$ 694.34K
$ 694.34K

--
--

$ 771.51K
$ 771.51K

899.98M
899.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Pašreizējais DEW tirgus maksimums ir $ 694.34K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DEW apjoms apgrozībā ir 899.98M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 771.51K.

DEW (DEW) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas DEW uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas DEW uz USD bija $ +0.0034099145.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas DEW uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas DEW uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.25%
30 dienas$ +0.0034099145+451.69%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir DEW (DEW)?

DEW is the native utility token of the MoonEx ecosystem, designed to empower users and align incentives across trading, governance, and rewards. The token serves as the backbone of MoonEx by enabling governance participation (DewDAO), staking, liquidity incentives, and community rewards. DEW holders gain access to reduced costs, exclusive features, early token listings, and platform decision-making rights. Beyond utility within MoonEx, DEW aims to evolve into a widely adopted digital asset that represents community ownership, governance power, and a stake in the future of decentralized finance.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

DEW cenas prognoze (USD)

Kāda būs DEW (DEW) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DEW (DEW) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DEW prognozes.

Apskati DEW cenas prognozi!

DEW uz vietējām valūtām

DEW (DEW) tokenomika

DEW (DEW) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DEW tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par DEW (DEW)

Kāda ir DEW (DEW) vērtība šodien?
Reāllaika DEW cena USD ir 0.00075492 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DEW uz USD cena?
Pašreizējā DEW uz USD cena ir $ 0.00075492. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DEW tirgus maksimums?
DEW tirgus maksimums ir $ 694.34K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DEW apjoms apgrozībā?
DEW apjoms apgrozībā ir 899.98M USD.
Kāda bija DEW vēsturiski augstākā cena?
DEW sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00922376 USD apmērā.
Kāda bija DEW vēsturiski zemākā cena?
DEW sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00006117 USD.
Kāds ir DEW tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DEW tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DEW šogad kāps augstāk?
DEW cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DEW cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

