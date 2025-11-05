BiržaDEX+
Reāllaika Decrypting cena šodien ir 0.00228539 USD. Seko līdzi reāllaika DCRYPT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DCRYPT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DCRYPT

DCRYPT Cenas informācija

Kas ir DCRYPT

DCRYPT Tehniskais dokuments

DCRYPT Oficiālā tīmekļa vietne

DCRYPT Tokenomika

DCRYPT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Decrypting logotips

Decrypting Cena (DCRYPT)

Nav sarakstā

1 DCRYPT uz USD reāllaika cena:

$0.00228539
$0.00228539
-18.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Decrypting (DCRYPT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:05 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00207953
$ 0.00207953
24h zemākā
$ 0.00291177
$ 0.00291177
24h augstākā

$ 0.00207953
$ 0.00207953

$ 0.00291177
$ 0.00291177

$ 0.01196398
$ 0.01196398

$ 0.00207953
$ 0.00207953

-0.33%

-18.15%

-23.10%

-23.10%

Decrypting (DCRYPT) reāllaika cena ir $0.00228539. Pēdējo 24 stundu laikā DCRYPT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00207953 līdz augstākajai $ 0.00291177, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DCRYPT visu laiku augstākā cena ir $ 0.01196398, savukārt zemākā - $ 0.00207953.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DCRYPT ir mainījies par -0.33% pēdējā stundā, par -18.15% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.10% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Decrypting (DCRYPT) tirgus informācija

$ 119.98K
$ 119.98K

--
--

$ 228.41K
$ 228.41K

52.53M
52.53M

100,000,000.0
100,000,000.0

Pašreizējais Decrypting tirgus maksimums ir $ 119.98K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DCRYPT apjoms apgrozībā ir 52.53M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 228.41K.

Decrypting (DCRYPT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Decrypting uz USD bija $ -0.000507047891290488.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Decrypting uz USD bija $ -0.0011325782.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Decrypting uz USD bija $ -0.0012665482.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Decrypting uz USD bija $ -0.002593974413364501.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000507047891290488-18.15%
30 dienas$ -0.0011325782-49.55%
60 dienas$ -0.0012665482-55.41%
90 dienas$ -0.002593974413364501-53.16%

Kas ir Decrypting (DCRYPT)?

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Decrypting cenas prognoze (USD)

Kāda būs Decrypting (DCRYPT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Decrypting (DCRYPT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Decrypting prognozes.

Apskati Decrypting cenas prognozi!

DCRYPT uz vietējām valūtām

Decrypting (DCRYPT) tokenomika

Decrypting (DCRYPT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DCRYPT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Decrypting (DCRYPT)

Kāda ir Decrypting (DCRYPT) vērtība šodien?
Reāllaika DCRYPT cena USD ir 0.00228539 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DCRYPT uz USD cena?
Pašreizējā DCRYPT uz USD cena ir $ 0.00228539. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Decrypting tirgus maksimums?
DCRYPT tirgus maksimums ir $ 119.98K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DCRYPT apjoms apgrozībā?
DCRYPT apjoms apgrozībā ir 52.53M USD.
Kāda bija DCRYPT vēsturiski augstākā cena?
DCRYPT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01196398 USD apmērā.
Kāda bija DCRYPT vēsturiski zemākā cena?
DCRYPT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00207953 USD.
Kāds ir DCRYPT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DCRYPT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DCRYPT šogad kāps augstāk?
DCRYPT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DCRYPT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 07:42:05 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,239.39

$3,281.15

$154.98

$1.0000

$2.2083

$101,239.39

$3,281.15

$154.98

$2.2083

$0.16253

