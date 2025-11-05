BiržaDEX+
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
CryptoPeso (CRP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:40 (UTC+8)

CryptoPeso (CRP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.062
$ 0.062$ 0.062
24h zemākā
$ 0.069759
$ 0.069759$ 0.069759
24h augstākā

$ 0.062
$ 0.062$ 0.062

$ 0.069759
$ 0.069759$ 0.069759

$ 0.110133
$ 0.110133$ 0.110133

$ 0.062
$ 0.062$ 0.062

+2.10%

-6.30%

-14.72%

-14.72%

CryptoPeso (CRP) reāllaika cena ir $0.065085. Pēdējo 24 stundu laikā CRP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.062 līdz augstākajai $ 0.069759, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRP visu laiku augstākā cena ir $ 0.110133, savukārt zemākā - $ 0.062.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRP ir mainījies par +2.10% pēdējā stundā, par -6.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.72% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

CryptoPeso (CRP) tirgus informācija

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

--
----

$ 1.49M
$ 1.49M$ 1.49M

23.00M
23.00M 23.00M

23,000,000.0
23,000,000.0 23,000,000.0

Pašreizējais CryptoPeso tirgus maksimums ir $ 1.49M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRP apjoms apgrozībā ir 23.00M ar kopējo apjomu 23000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.49M.

CryptoPeso (CRP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas CryptoPeso uz USD bija $ -0.00438205086653707.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas CryptoPeso uz USD bija $ -0.0179178158.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas CryptoPeso uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas CryptoPeso uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00438205086653707-6.30%
30 dienas$ -0.0179178158-27.52%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir CryptoPeso (CRP)?

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

CryptoPeso (CRP) resurss

Oficiālā interneta vietne

CryptoPeso cenas prognoze (USD)

Kāda būs CryptoPeso (CRP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu CryptoPeso (CRP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa CryptoPeso prognozes.

Apskati CryptoPeso cenas prognozi!

CRP uz vietējām valūtām

CryptoPeso (CRP) tokenomika

CryptoPeso (CRP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par CryptoPeso (CRP)

Kāda ir CryptoPeso (CRP) vērtība šodien?
Reāllaika CRP cena USD ir 0.065085 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRP uz USD cena?
Pašreizējā CRP uz USD cena ir $ 0.065085. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir CryptoPeso tirgus maksimums?
CRP tirgus maksimums ir $ 1.49M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRP apjoms apgrozībā?
CRP apjoms apgrozībā ir 23.00M USD.
Kāda bija CRP vēsturiski augstākā cena?
CRP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.110133 USD apmērā.
Kāda bija CRP vēsturiski zemākā cena?
CRP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.062 USD.
Kāds ir CRP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CRP šogad kāps augstāk?
CRP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:26:40 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

