CoinCreate (CREA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par CoinCreate (CREA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

CoinCreate (CREA) informācija

CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place.

Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability

Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use

Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists

Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://coincreate.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.coincreate.io/

CoinCreate (CREA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos CoinCreate (CREA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.38M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.38M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.054775
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00298254
Pašreizējā cena:
$ 0.01387594
CoinCreate (CREA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

CoinCreate (CREA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CREA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CREA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CREA tokenomiku, uzzini CREA tokena reāllaika cenu!

CREA cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CREA? Mūsu CREA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

