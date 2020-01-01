CoinCreate (CREA) tokenomika
CoinCreate (CREA) informācija
CoinCreate offers a complete suite of tools for deploying tokens, staking contracts, vesting contracts, governance systems, NFT collections, and more - all from a single platform. Say goodbye to multiple fragmented services and manage everything in one place.
Key Features • Over 9 contract types • Available on 8+ chains and counting • User friendly UI/UX dashboard • OpenZeppelin security • Fully customizable contracts • Cross-chain compatability
Key Benefits • Reduced contract development costs • Reduced development time • Access to secure templates • Rapid market entry • Easy-to-use
Target Audience • Web3 projects (existing & new) • Businesses • Average blockchain user • Artists
Launchpad & KYC Audits • Launch partner: PROOF PLATFORM • KYC and Audit Partner : ASSURE DEFI
CoinCreate (CREA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos CoinCreate (CREA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
CoinCreate (CREA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
CoinCreate (CREA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais CREA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu CREA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti CREA tokenomiku, uzzini CREA tokena reāllaika cenu!
CREA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CREA? Mūsu CREA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.