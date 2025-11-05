BiržaDEX+
Reāllaika Caesar cena šodien ir 0.00841414 USD. Seko līdzi reāllaika CAESAR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CAESAR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CAESAR

CAESAR Cenas informācija

Kas ir CAESAR

CAESAR Oficiālā tīmekļa vietne

CAESAR Tokenomika

CAESAR Cenas prognoze

Caesar logotips

Caesar Cena (CAESAR)

Nav sarakstā

1 CAESAR uz USD reāllaika cena:

Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Caesar (CAESAR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:23:52 (UTC+8)

Caesar (CAESAR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00799297
$ 0.00799297$ 0.00799297
24h zemākā
$ 0.00930924
$ 0.00930924$ 0.00930924
24h augstākā

$ 0.00799297
$ 0.00799297$ 0.00799297

$ 0.00930924
$ 0.00930924$ 0.00930924

$ 0.02986281
$ 0.02986281$ 0.02986281

$ 0.00704573
$ 0.00704573$ 0.00704573

+1.71%

-5.74%

-14.18%

-14.18%

Caesar (CAESAR) reāllaika cena ir $0.00841414. Pēdējo 24 stundu laikā CAESAR tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00799297 līdz augstākajai $ 0.00930924, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CAESAR visu laiku augstākā cena ir $ 0.02986281, savukārt zemākā - $ 0.00704573.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CAESAR ir mainījies par +1.71% pēdējā stundā, par -5.74% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.18% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Caesar (CAESAR) tirgus informācija

$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M

--
----

$ 8.41M
$ 8.41M$ 8.41M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,894.3282104
999,999,894.3282104 999,999,894.3282104

Pašreizējais Caesar tirgus maksimums ir $ 8.41M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CAESAR apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999999894.3282104. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.41M.

Caesar (CAESAR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Caesar uz USD bija $ -0.000513259999359054.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Caesar uz USD bija $ -0.0029252447.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Caesar uz USD bija $ -0.0036186296.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Caesar uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000513259999359054-5.74%
30 dienas$ -0.0029252447-34.76%
60 dienas$ -0.0036186296-43.00%
90 dienas$ 0--

Kas ir Caesar (CAESAR)?

Caesar is the world's most trusted AI research platform, built for those tackling humanity's most challenging problems. Through novel verification architectures and citation-backed methodology, Caesar delivers accurate, reliable research at scale. Our platform serves professionals who require precision without compromise, accessible via user interface or developer API.

Founded by crypto-native engineer and Co-founder of Spark and Megapont, Mark McKenzie, Caesar emerged from the recognition that AI systems optimized for eloquence over accuracy produce polished guesses instead of verifiable truth. Caesar represents the convergence of crypto-native principles and rigorous AI engineering, delivering the reliability and transparency demanded by those who operate where the cost of error is unforgiving.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Caesar (CAESAR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Caesar cenas prognoze (USD)

Kāda būs Caesar (CAESAR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Caesar (CAESAR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Caesar prognozes.

Apskati Caesar cenas prognozi!

CAESAR uz vietējām valūtām

Caesar (CAESAR) tokenomika

Caesar (CAESAR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CAESAR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Caesar (CAESAR)

Kāda ir Caesar (CAESAR) vērtība šodien?
Reāllaika CAESAR cena USD ir 0.00841414 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CAESAR uz USD cena?
Pašreizējā CAESAR uz USD cena ir $ 0.00841414. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Caesar tirgus maksimums?
CAESAR tirgus maksimums ir $ 8.41M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CAESAR apjoms apgrozībā?
CAESAR apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija CAESAR vēsturiski augstākā cena?
CAESAR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02986281 USD apmērā.
Kāda bija CAESAR vēsturiski zemākā cena?
CAESAR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00704573 USD.
Kāds ir CAESAR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CAESAR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CAESAR šogad kāps augstāk?
CAESAR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CAESAR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

