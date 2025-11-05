BiržaDEX+
Reāllaika USDRISE cena šodien ir -- USD. Seko līdzi reāllaika USDRISE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDRISE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDRISE

USDRISE Cenas informācija

Kas ir USDRISE

USDRISE Tokenomika

USDRISE Cenas prognoze

USDRISE logotips

USDRISE kurss(USDRISE)

Nav sarakstā

USD
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:30:37 (UTC+8)

USDRISE (USDRISE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
--
----
24h zemākā
--
----
24h augstākā

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

USDRISE (USDRISE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā USDRISE tika tirgots robežās no zemākās -- līdz augstākajai --, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDRISE visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDRISE ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par -- pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

USDRISE (USDRISE) tirgus informācija

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Pašreizējais USDRISE tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USDRISE apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

USDRISE (USDRISE) cenas vēsture USD

Seko USDRISE cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
No Data
USDRISE Cenas izmaiņas šodien

Šodien USDRISE cena mainījās par -- (--), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

USDRISE 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par -- (--), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

USDRISE 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, USDRISE piedzīvoja izmaiņas -- (--) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

USDRISE 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par -- (--), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Kas ir USDRISE (USDRISE)?

USDRISE ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu USDRISE ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt USDRISE steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par USDRISE mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu USDRISE pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

USDRISE cenas prognoze (USD)

Kāda būs USDRISE (USDRISE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu USDRISE (USDRISE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa USDRISE prognozes.

Apskati USDRISE cenas prognozi!

USDRISE (USDRISE) tokenomika

USDRISE (USDRISE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDRISE tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties USDRISE (USDRISE)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties USDRISE? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties USDRISE MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

USDRISE uz vietējām valūtām

1 USDRISE(USDRISE) uz VND
--
1 USDRISE(USDRISE) uz AUD
A$--
1 USDRISE(USDRISE) uz GBP
--
1 USDRISE(USDRISE) uz EUR
--
1 USDRISE(USDRISE) uz USD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz MYR
RM--
1 USDRISE(USDRISE) uz TRY
--
1 USDRISE(USDRISE) uz JPY
¥--
1 USDRISE(USDRISE) uz ARS
ARS$--
1 USDRISE(USDRISE) uz RUB
--
1 USDRISE(USDRISE) uz INR
--
1 USDRISE(USDRISE) uz IDR
Rp--
1 USDRISE(USDRISE) uz PHP
--
1 USDRISE(USDRISE) uz EGP
￡E.--
1 USDRISE(USDRISE) uz BRL
R$--
1 USDRISE(USDRISE) uz CAD
C$--
1 USDRISE(USDRISE) uz BDT
--
1 USDRISE(USDRISE) uz NGN
--
1 USDRISE(USDRISE) uz COP
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz ZAR
R.--
1 USDRISE(USDRISE) uz UAH
--
1 USDRISE(USDRISE) uz TZS
T.Sh.--
1 USDRISE(USDRISE) uz VES
Bs--
1 USDRISE(USDRISE) uz CLP
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz PKR
Rs--
1 USDRISE(USDRISE) uz KZT
--
1 USDRISE(USDRISE) uz THB
฿--
1 USDRISE(USDRISE) uz TWD
NT$--
1 USDRISE(USDRISE) uz AED
د.إ--
1 USDRISE(USDRISE) uz CHF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz HKD
HK$--
1 USDRISE(USDRISE) uz AMD
֏--
1 USDRISE(USDRISE) uz MAD
.د.م--
1 USDRISE(USDRISE) uz MXN
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz SAR
ريال--
1 USDRISE(USDRISE) uz ETB
Br--
1 USDRISE(USDRISE) uz KES
KSh--
1 USDRISE(USDRISE) uz JOD
د.أ--
1 USDRISE(USDRISE) uz PLN
--
1 USDRISE(USDRISE) uz RON
лв--
1 USDRISE(USDRISE) uz SEK
kr--
1 USDRISE(USDRISE) uz BGN
лв--
1 USDRISE(USDRISE) uz HUF
Ft--
1 USDRISE(USDRISE) uz CZK
--
1 USDRISE(USDRISE) uz KWD
د.ك--
1 USDRISE(USDRISE) uz ILS
--
1 USDRISE(USDRISE) uz BOB
Bs--
1 USDRISE(USDRISE) uz AZN
--
1 USDRISE(USDRISE) uz TJS
SM--
1 USDRISE(USDRISE) uz GEL
--
1 USDRISE(USDRISE) uz AOA
Kz--
1 USDRISE(USDRISE) uz BHD
.د.ب--
1 USDRISE(USDRISE) uz BMD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz DKK
kr--
1 USDRISE(USDRISE) uz HNL
L--
1 USDRISE(USDRISE) uz MUR
--
1 USDRISE(USDRISE) uz NAD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz NOK
kr--
1 USDRISE(USDRISE) uz NZD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz PAB
B/.--
1 USDRISE(USDRISE) uz PGK
K--
1 USDRISE(USDRISE) uz QAR
ر.ق--
1 USDRISE(USDRISE) uz RSD
дин.--
1 USDRISE(USDRISE) uz UZS
soʻm--
1 USDRISE(USDRISE) uz ALL
L--
1 USDRISE(USDRISE) uz ANG
ƒ--
1 USDRISE(USDRISE) uz AWG
ƒ--
1 USDRISE(USDRISE) uz BBD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz BAM
KM--
1 USDRISE(USDRISE) uz BIF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz BND
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz BSD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz JMD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz KHR
--
1 USDRISE(USDRISE) uz KMF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz LAK
--
1 USDRISE(USDRISE) uz LKR
රු--
1 USDRISE(USDRISE) uz MDL
L--
1 USDRISE(USDRISE) uz MGA
Ar--
1 USDRISE(USDRISE) uz MOP
P--
1 USDRISE(USDRISE) uz MVR
--
1 USDRISE(USDRISE) uz MWK
MK--
1 USDRISE(USDRISE) uz MZN
MT--
1 USDRISE(USDRISE) uz NPR
रु--
1 USDRISE(USDRISE) uz PYG
--
1 USDRISE(USDRISE) uz RWF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz SBD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz SCR
--
1 USDRISE(USDRISE) uz SRD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz SVC
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz SZL
L--
1 USDRISE(USDRISE) uz TMT
m--
1 USDRISE(USDRISE) uz TND
د.ت--
1 USDRISE(USDRISE) uz TTD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz UGX
Sh--
1 USDRISE(USDRISE) uz XAF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz XCD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz XOF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz XPF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz BWP
P--
1 USDRISE(USDRISE) uz BZD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz CVE
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz DJF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz DOP
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz DZD
د.ج--
1 USDRISE(USDRISE) uz FJD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz GNF
Fr--
1 USDRISE(USDRISE) uz GTQ
Q--
1 USDRISE(USDRISE) uz GYD
$--
1 USDRISE(USDRISE) uz ISK
kr--

Citi jautājumi: Citi jautājumi par USDRISE

Kāda ir USDRISE (USDRISE) vērtība šodien?
Reāllaika USDRISE cena USD ir -- USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDRISE uz USD cena?
Pašreizējā USDRISE uz USD cena ir --. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir USDRISE tirgus maksimums?
USDRISE tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDRISE apjoms apgrozībā?
USDRISE apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija USDRISE vēsturiski augstākā cena?
USDRISE sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija USDRISE vēsturiski zemākā cena?
USDRISE sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir USDRISE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDRISE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USDRISE šogad kāps augstāk?
USDRISE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDRISE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:30:37 (UTC+8)

USDRISE (USDRISE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

USDRISE uz USD kalkulators

Summa

USDRISE
USDRISE
USD
USD

1 USDRISE = -- USD

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

