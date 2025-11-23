Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yunai by Virtuals kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YUNAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Yunai by Virtuals kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Yunai by Virtuals kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:20:02(UTC+8)

Yunai by Virtuals Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yunai by Virtuals galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002368 prekybos kainą 2025 m.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yunai by Virtuals galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002486 prekybos kainą 2026 m.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YUNAI ateities kaina yra $ 0.002611 su 10.25% augimo norma.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YUNAI ateities kaina yra $ 0.002741 su 15.76% augimo norma.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YUNAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002878, o augimo norma – 21.55%.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YUNAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003022, o augimo norma – 27.63%.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yunai by Virtuals kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.004923 prekybos kainą.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yunai by Virtuals kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008019 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002368
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002486
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002611
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002741
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002878
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003022
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003173
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003332
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003499
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003674
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003857
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004050
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004253
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004465
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004689
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004923
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Yunai by Virtuals kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.002368
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.002368
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002370
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.002378
    0.41%
Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma YUNAI kaina yra $0.002368. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė YUNAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002368. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YUNAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002370. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YUNAI kaina yra $0.002378. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yunai by Virtuals kainų statistika

Naujausia YUNAI kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YUNAI turi 1.00B apyvartą ir $ 2.36M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Yunai by Virtuals istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yunai by Virtuals, dabartinė Yunai by Virtuals kaina yra 0.002368USD. Apyvartinė Yunai by Virtuals (YUNAI) pasiūla yra 1.00B YUNAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2,361,697.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.36%
    $ 0
    $ 0.002565
    $ 0.002345
  • 7 dienos
    -2.57%
    $ -0.000060
    $ 0.002769
    $ 0.002309
  • 30 dienų
    1.83%
    $ 0.000043
    $ 0.002769
    $ 0.002309
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yunai by Virtuals kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.36% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yunai by Virtuals buvo prekiaujama aukščiausia $0.002769 ir žemiausia $0.002309. Kainos pokytis buvo -2.57%. Ši naujausia tendencija parodo YUNAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yunai by Virtuals įvyko 1.83%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000043 vertę. Tai rodo, kad YUNAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Yunai by Virtuals (YUNAI) kainų prognozės modulis?

Yunai by Virtuals Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YUNAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yunai by Virtuals ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YUNAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yunai by Virtuals kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YUNAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YUNAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yunai by Virtuals potencialą.

Kodėl YUNAI kainų prognozė yra svarbi?

YUNAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YUNAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, YUNAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YUNAI kainų prognozė?
Remiantis Yunai by Virtuals (YUNAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YUNAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YUNAI 2026 m.?
1 vieneto Yunai by Virtuals (YUNAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YUNAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YUNAI kaina 2027 m.?
Yunai by Virtuals (YUNAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YUNAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YUNAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yunai by Virtuals (YUNAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YUNAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Yunai by Virtuals (YUNAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YUNAI 2030 m.?
1 vieneto Yunai by Virtuals (YUNAI) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YUNAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YUNAI kainų prognozė 2040 metams?
Yunai by Virtuals (YUNAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YUNAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.