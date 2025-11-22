YieldFi yToken (YUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite YieldFi yToken kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte YieldFi yToken kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

YieldFi yToken kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
YieldFi yToken Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, YieldFi yToken galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.983069 prekybos kainą 2025 m.

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, YieldFi yToken galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0322 prekybos kainą 2026 m.

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YUSD ateities kaina yra $ 1.0838 su 10.25% augimo norma.

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YUSD ateities kaina yra $ 1.1380 su 15.76% augimo norma.

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.1949, o augimo norma – 21.55%.

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2546, o augimo norma – 27.63%.

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. YieldFi yToken kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0437 prekybos kainą.

YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. YieldFi yToken kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3290 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.983069
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0322
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0838
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1380
    15.76%
  • 2029
    $ 1.1949
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2546
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3174
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3832
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4524
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5250
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6013
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6813
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7654
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8537
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9464
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0437
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės YieldFi yToken kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.983069
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.983203
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.984011
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.987109
    0.41%
YieldFi yToken (YUSD) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma YUSD kaina yra $0.983069. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

YieldFi yToken (YUSD) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė YUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.983203. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

YieldFi yToken (YUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.984011. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

YieldFi yToken (YUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YUSD kaina yra $0.987109. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė YieldFi yToken kainų statistika

--
----

--

$ 10.08M
$ 10.08M$ 10.08M

10.25M
10.25M 10.25M

--
----

--

Naujausia YUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, YUSD turi 10.25M apyvartą ir $ 10.08M bendrą rinkos kapitalizaciją.

YieldFi yToken istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje YieldFi yToken, dabartinė YieldFi yToken kaina yra 0.983069USD. Apyvartinė YieldFi yToken (YUSD) pasiūla yra 10.25M YUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,079,346.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000218
    $ 0.983069
    $ 0.982851
  • 7 dienos
    -13.36%
    $ -0.131404
    $ 1.1356
    $ 0.982587
  • 30 dienų
    -12.64%
    $ -0.124313
    $ 1.1356
    $ 0.982587
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas YieldFi yToken kaina pasikeitė $0.000218, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas YieldFi yToken buvo prekiaujama aukščiausia $1.1356 ir žemiausia $0.982587. Kainos pokytis buvo -13.36%. Ši naujausia tendencija parodo YUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį YieldFi yToken įvyko -12.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.124313 vertę. Tai rodo, kad YUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia YieldFi yToken (YUSD) kainų prognozės modulis?

YieldFi yToken Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius YieldFi yToken ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti YieldFi yToken kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą YieldFi yToken potencialą.

Kodėl YUSD kainų prognozė yra svarbi?

YUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į YUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, YUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio YUSD kainų prognozė?
Remiantis YieldFi yToken (YUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama YUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 YUSD 2026 m.?
1 vieneto YieldFi yToken (YUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama YUSD kaina 2027 m.?
YieldFi yToken (YUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 YUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė YUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YieldFi yToken (YUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė YUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, YieldFi yToken (YUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 YUSD 2030 m.?
1 vieneto YieldFi yToken (YUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, YUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia YUSD kainų prognozė 2040 metams?
YieldFi yToken (YUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 YUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.