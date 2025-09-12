Yield Yak (YAK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Yield Yak kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek YAK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Yield Yak kainos prognozė
Yield Yak Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Yield Yak galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 503.8 prekybos kainą 2025 m.

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Yield Yak galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 528.99 prekybos kainą 2026 m.

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. YAK ateities kaina yra $ 555.4395 su 10.25% augimo norma.

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. YAK ateities kaina yra $ 583.2114 su 15.76% augimo norma.

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YAK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 612.3720, o augimo norma – 21.55%.

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, YAK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 642.9906, o augimo norma – 27.63%.

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Yield Yak kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1,047.3640 prekybos kainą.

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Yield Yak kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1,706.0456 prekybos kainą.

Trumpalaikės Yield Yak kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Yield Yak (YAK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma YAK kaina yra $503.8. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Yield Yak (YAK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė YAK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $503.8690. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Yield Yak (YAK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė YAK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $504.2830. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Yield Yak (YAK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma YAK kaina yra $505.8704. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Yield Yak kainų statistika

Yield Yak istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Yield Yak, dabartinė Yield Yak kaina yra 503.8USD. Apyvartinė Yield Yak (YAK) pasiūla yra 10.00K YAK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,037,146.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.28%
    $ 1.42
    $ 513.78
    $ 497.8
  • 7 dienos
    16.05%
    $ 80.8587
    $ 700.1964
    $ 423.5105
  • 30 dienų
    -28.35%
    $ -142.8721
    $ 700.1964
    $ 423.5105
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Yield Yak kaina pasikeitė $1.42, atspindinti 0.28% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Yield Yak buvo prekiaujama aukščiausia $700.1964 ir žemiausia $423.5105. Kainos pokytis buvo 16.05%. Ši naujausia tendencija parodo YAK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Yield Yak įvyko -28.35%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-142.8721 vertę. Tai rodo, kad YAK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Yield Yak (YAK) kainų prognozės modulis?

Yield Yak Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas YAK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Yield Yak ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą YAK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Yield Yak kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja YAK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina YAK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Yield Yak potencialą.

Kodėl YAK kainų prognozė yra svarbi?

YAK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.