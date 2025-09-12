Wrapped POL (WPOL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped POL kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WPOL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped POL kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped POL kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:49:31(UTC+8)

Wrapped POL Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped POL galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.269459 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped POL galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.282931 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WPOL ateities kaina yra $ 0.297078 su 10.25% augimo norma.

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WPOL ateities kaina yra $ 0.311932 su 15.76% augimo norma.

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WPOL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.327529, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WPOL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.343905, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped POL kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.560185 prekybos kainą.

Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped POL kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.912483 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.269459
    0.00%
  • 2026
    $ 0.282931
    5.00%
  • 2027
    $ 0.297078
    10.25%
  • 2028
    $ 0.311932
    15.76%
  • 2029
    $ 0.327529
    21.55%
  • 2030
    $ 0.343905
    27.63%
  • 2031
    $ 0.361100
    34.01%
  • 2032
    $ 0.379155
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.398113
    47.75%
  • 2034
    $ 0.418019
    55.13%
  • 2035
    $ 0.438920
    62.89%
  • 2036
    $ 0.460866
    71.03%
  • 2037
    $ 0.483909
    79.59%
  • 2038
    $ 0.508105
    88.56%
  • 2039
    $ 0.533510
    97.99%
  • 2040
    $ 0.560185
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped POL kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.269459
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.269495
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.269717
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.270566
    0.41%
Wrapped POL (WPOL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma WPOL kaina yra $0.269459. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped POL (WPOL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė WPOL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.269495. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped POL (WPOL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WPOL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.269717. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped POL (WPOL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WPOL kaina yra $0.270566. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped POL kainų statistika

--
----

--

$ 54.70M
$ 54.70M$ 54.70M

203.05M
203.05M 203.05M

--
----

--

Naujausia WPOL kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WPOL turi 203.05M apyvartą ir $ 54.70M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped POL istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped POL, dabartinė Wrapped POL kaina yra 0.269459USD. Apyvartinė Wrapped POL (WPOL) pasiūla yra 203.05M WPOL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $54,701,537.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.15%
    $ -0.000427
    $ 0.274047
    $ 0.267786
  • 7 dienos
    -6.13%
    $ -0.016519
    $ 0.286879
    $ 0.252406
  • 30 dienų
    6.84%
    $ 0.018428
    $ 0.286879
    $ 0.252406
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped POL kaina pasikeitė $-0.000427, atspindinti -0.15% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped POL buvo prekiaujama aukščiausia $0.286879 ir žemiausia $0.252406. Kainos pokytis buvo -6.13%. Ši naujausia tendencija parodo WPOL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped POL įvyko 6.84%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.018428 vertę. Tai rodo, kad WPOL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped POL (WPOL) kainų prognozės modulis?

Wrapped POL Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WPOL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped POL ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WPOL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped POL kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WPOL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WPOL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped POL potencialą.

Kodėl WPOL kainų prognozė yra svarbi?

WPOL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WPOL dabar?
Pagal jūsų prognozes, WPOL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WPOL kainų prognozė?
Remiantis Wrapped POL (WPOL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WPOL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WPOL 2026 m.?
1 vieneto Wrapped POL (WPOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WPOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WPOL kaina 2027 m.?
Wrapped POL (WPOL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WPOL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WPOL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped POL (WPOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WPOL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped POL (WPOL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WPOL 2030 m.?
1 vieneto Wrapped POL (WPOL) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WPOL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WPOL kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped POL (WPOL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WPOL kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:49:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.