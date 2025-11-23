Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped Aave Avalanche WAVAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WAAVAWAVAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped Aave Avalanche WAVAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX kainos prognozė
Wrapped Aave Avalanche WAVAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Avalanche WAVAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 14.24 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped Aave Avalanche WAVAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 14.9520 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WAAVAWAVAX ateities kaina yra $ 15.6996 su 10.25% augimo norma.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WAAVAWAVAX ateities kaina yra $ 16.4845 su 15.76% augimo norma.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAAVAWAVAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 17.3088, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WAAVAWAVAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 18.1742, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped Aave Avalanche WAVAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 29.6039 prekybos kainą.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped Aave Avalanche WAVAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 48.2216 prekybos kainą.

Trumpalaikės Wrapped Aave Avalanche WAVAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma WAAVAWAVAX kaina yra $14.24. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė WAAVAWAVAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $14.2419. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WAAVAWAVAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $14.2536. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WAAVAWAVAX kaina yra $14.2985. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped Aave Avalanche WAVAX kainų statistika

Wrapped Aave Avalanche WAVAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped Aave Avalanche WAVAX, dabartinė Wrapped Aave Avalanche WAVAX kaina yra 14.24USD. Apyvartinė Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) pasiūla yra 2.97K WAAVAWAVAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $42,256.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.82%
    $ -0.413827
    $ 14.65
    $ 14.18
  • 7 dienos
    -13.98%
    $ -1.9912
    $ 21.1673
    $ 14.2090
  • 30 dienų
    -33.05%
    $ -4.7077
    $ 21.1673
    $ 14.2090
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped Aave Avalanche WAVAX kaina pasikeitė $-0.413827, atspindinti -2.82% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped Aave Avalanche WAVAX buvo prekiaujama aukščiausia $21.1673 ir žemiausia $14.2090. Kainos pokytis buvo -13.98%. Ši naujausia tendencija parodo WAAVAWAVAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped Aave Avalanche WAVAX įvyko -33.05%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-4.7077 vertę. Tai rodo, kad WAAVAWAVAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) kainų prognozės modulis?

Wrapped Aave Avalanche WAVAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WAAVAWAVAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped Aave Avalanche WAVAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WAAVAWAVAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped Aave Avalanche WAVAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WAAVAWAVAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WAAVAWAVAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped Aave Avalanche WAVAX potencialą.

Kodėl WAAVAWAVAX kainų prognozė yra svarbi?

WAAVAWAVAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

