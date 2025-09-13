Waves Ducks (EGG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Waves Ducks kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EGG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Waves Ducks kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Waves Ducks kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:44:42(UTC+8)

Waves Ducks Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Waves Ducks galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 2.35 prekybos kainą 2025 m.

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Waves Ducks galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 2.4675 prekybos kainą 2026 m.

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EGG ateities kaina yra $ 2.5908 su 10.25% augimo norma.

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EGG ateities kaina yra $ 2.7204 su 15.76% augimo norma.

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EGG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.8564, o augimo norma – 21.55%.

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EGG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.9992, o augimo norma – 27.63%.

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Waves Ducks kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 4.8854 prekybos kainą.

Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Waves Ducks kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 7.9579 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 2.35
    0.00%
  • 2026
    $ 2.4675
    5.00%
  • 2027
    $ 2.5908
    10.25%
  • 2028
    $ 2.7204
    15.76%
  • 2029
    $ 2.8564
    21.55%
  • 2030
    $ 2.9992
    27.63%
  • 2031
    $ 3.1492
    34.01%
  • 2032
    $ 3.3066
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 3.4720
    47.75%
  • 2034
    $ 3.6456
    55.13%
  • 2035
    $ 3.8279
    62.89%
  • 2036
    $ 4.0192
    71.03%
  • 2037
    $ 4.2202
    79.59%
  • 2038
    $ 4.4312
    88.56%
  • 2039
    $ 4.6528
    97.99%
  • 2040
    $ 4.8854
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Waves Ducks kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 2.35
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 2.3503
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 2.3522
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 2.3596
    0.41%
Waves Ducks (EGG) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma EGG kaina yra $2.35. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Waves Ducks (EGG) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė EGG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $2.3503. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Waves Ducks (EGG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EGG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $2.3522. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Waves Ducks (EGG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EGG kaina yra $2.3596. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Waves Ducks kainų statistika

--
----

--

$ 243.89K
$ 243.89K$ 243.89K

103.86K
103.86K 103.86K

--
----

--

Naujausia EGG kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, EGG turi 103.86K apyvartą ir $ 243.89K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Waves Ducks istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Waves Ducks, dabartinė Waves Ducks kaina yra 2.35USD. Apyvartinė Waves Ducks (EGG) pasiūla yra 103.86K EGG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $243,893.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.69%
    $ -0.016433
    $ 2.39
    $ 2.32
  • 7 dienos
    0.79%
    $ 0.018640
    $ 2.4287
    $ 1.7929
  • 30 dienų
    -5.81%
    $ -0.136543
    $ 2.4287
    $ 1.7929
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Waves Ducks kaina pasikeitė $-0.016433, atspindinti -0.69% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Waves Ducks buvo prekiaujama aukščiausia $2.4287 ir žemiausia $1.7929. Kainos pokytis buvo 0.79%. Ši naujausia tendencija parodo EGG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Waves Ducks įvyko -5.81%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.136543 vertę. Tai rodo, kad EGG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Waves Ducks (EGG) kainų prognozės modulis?

Waves Ducks Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EGG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Waves Ducks ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EGG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Waves Ducks kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EGG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EGG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Waves Ducks potencialą.

Kodėl EGG kainų prognozė yra svarbi?

EGG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EGG dabar?
Pagal jūsų prognozes, EGG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EGG kainų prognozė?
Remiantis Waves Ducks (EGG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EGG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EGG 2026 m.?
1 vieneto Waves Ducks (EGG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EGG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EGG kaina 2027 m.?
Waves Ducks (EGG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EGG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EGG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Waves Ducks (EGG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EGG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Waves Ducks (EGG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EGG 2030 m.?
1 vieneto Waves Ducks (EGG) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EGG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EGG kainų prognozė 2040 metams?
Waves Ducks (EGG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EGG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.