Vibing Cat (VCAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vibing Cat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek VCAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vibing Cat kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vibing Cat kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Vibing Cat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vibing Cat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.125856 prekybos kainą 2025 m.

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vibing Cat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.132148 prekybos kainą 2026 m.

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. VCAT ateities kaina yra $ 0.138756 su 10.25% augimo norma.

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. VCAT ateities kaina yra $ 0.145694 su 15.76% augimo norma.

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VCAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.152978, o augimo norma – 21.55%.

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, VCAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.160627, o augimo norma – 27.63%.

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vibing Cat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.261645 prekybos kainą.

Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vibing Cat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.426193 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.125856
    0.00%
  • 2026
    $ 0.132148
    5.00%
  • 2027
    $ 0.138756
    10.25%
  • 2028
    $ 0.145694
    15.76%
  • 2029
    $ 0.152978
    21.55%
  • 2030
    $ 0.160627
    27.63%
  • 2031
    $ 0.168659
    34.01%
  • 2032
    $ 0.177092
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.185946
    47.75%
  • 2034
    $ 0.195243
    55.13%
  • 2035
    $ 0.205006
    62.89%
  • 2036
    $ 0.215256
    71.03%
  • 2037
    $ 0.226019
    79.59%
  • 2038
    $ 0.237320
    88.56%
  • 2039
    $ 0.249186
    97.99%
  • 2040
    $ 0.261645
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vibing Cat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.125856
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.125873
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.125976
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.126373
    0.41%
Vibing Cat (VCAT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma VCAT kaina yra $0.125856. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vibing Cat (VCAT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė VCAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.125873. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vibing Cat (VCAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė VCAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.125976. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vibing Cat (VCAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma VCAT kaina yra $0.126373. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vibing Cat kainų statistika

--

$ 153.81K
$ 153.81K$ 153.81K

1.22M
1.22M 1.22M

Naujausia VCAT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, VCAT turi 1.22M apyvartą ir $ 153.81K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Vibing Cat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vibing Cat, dabartinė Vibing Cat kaina yra 0.125856USD. Apyvartinė Vibing Cat (VCAT) pasiūla yra 1.22M VCAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $153,808.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    9.07%
    $ 0.010462
    $ 0.126039
    $ 0.114482
  • 7 dienos
    17.66%
    $ 0.022232
    $ 0.141245
    $ 0.105663
  • 30 dienų
    -9.25%
    $ -0.011651
    $ 0.141245
    $ 0.105663
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vibing Cat kaina pasikeitė $0.010462, atspindinti 9.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vibing Cat buvo prekiaujama aukščiausia $0.141245 ir žemiausia $0.105663. Kainos pokytis buvo 17.66%. Ši naujausia tendencija parodo VCAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vibing Cat įvyko -9.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.011651 vertę. Tai rodo, kad VCAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vibing Cat (VCAT) kainų prognozės modulis?

Vibing Cat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas VCAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vibing Cat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą VCAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vibing Cat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja VCAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina VCAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vibing Cat potencialą.

Kodėl VCAT kainų prognozė yra svarbi?

VCAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:55:32(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.