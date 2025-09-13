Vault AI ($VAULT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Vault AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek $VAULT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Vault AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Vault AI kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:42:38(UTC+8)

Vault AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Vault AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001914 prekybos kainą 2025 m.

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Vault AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002010 prekybos kainą 2026 m.

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. $VAULT ateities kaina yra $ 0.002110 su 10.25% augimo norma.

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. $VAULT ateities kaina yra $ 0.002216 su 15.76% augimo norma.

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $VAULT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002326, o augimo norma – 21.55%.

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, $VAULT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002443, o augimo norma – 27.63%.

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Vault AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003979 prekybos kainą.

Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Vault AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006482 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001914
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002010
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002110
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002216
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002326
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002443
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002565
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002693
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002828
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002969
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003118
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003274
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003437
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003609
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003790
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003979
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Vault AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.001914
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.001914
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001916
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.001922
    0.41%
Vault AI ($VAULT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma $VAULT kaina yra $0.001914. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Vault AI ($VAULT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė $VAULT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001914. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Vault AI ($VAULT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė $VAULT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001916. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Vault AI ($VAULT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma $VAULT kaina yra $0.001922. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Vault AI kainų statistika

--
----

--

$ 191.43K
$ 191.43K$ 191.43K

100.00M
100.00M 100.00M

--
----

--

Naujausia $VAULT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, $VAULT turi 100.00M apyvartą ir $ 191.43K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Vault AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Vault AI, dabartinė Vault AI kaina yra 0.001914USD. Apyvartinė Vault AI ($VAULT) pasiūla yra 100.00M $VAULT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $191,431.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.69%
    $ 0.000013
    $ 0.002116
    $ 0.001897
  • 30 dienų
    -8.01%
    $ -0.000153
    $ 0.002116
    $ 0.001897
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Vault AI kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Vault AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.002116 ir žemiausia $0.001897. Kainos pokytis buvo 0.69%. Ši naujausia tendencija parodo $VAULT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Vault AI įvyko -8.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000153 vertę. Tai rodo, kad $VAULT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Vault AI ($VAULT) kainų prognozės modulis?

Vault AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas $VAULT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Vault AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą $VAULT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Vault AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja $VAULT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina $VAULT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Vault AI potencialą.

Kodėl $VAULT kainų prognozė yra svarbi?

$VAULT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į $VAULT dabar?
Pagal jūsų prognozes, $VAULT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio $VAULT kainų prognozė?
Remiantis Vault AI ($VAULT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama $VAULT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 $VAULT 2026 m.?
1 vieneto Vault AI ($VAULT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $VAULT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama $VAULT kaina 2027 m.?
Vault AI ($VAULT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 $VAULT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė $VAULT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vault AI ($VAULT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė $VAULT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Vault AI ($VAULT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 $VAULT 2030 m.?
1 vieneto Vault AI ($VAULT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, $VAULT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia $VAULT kainų prognozė 2040 metams?
Vault AI ($VAULT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 $VAULT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:42:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.