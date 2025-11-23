Unicorn Meat (W🍖) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unicorn Meat kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek W🍖 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unicorn Meat kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unicorn Meat kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:58:38(UTC+8)

Unicorn Meat Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unicorn Meat galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007239 prekybos kainą 2025 m.

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unicorn Meat galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.007601 prekybos kainą 2026 m.

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. W🍖 ateities kaina yra $ 0.007981 su 10.25% augimo norma.

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. W🍖 ateities kaina yra $ 0.008380 su 15.76% augimo norma.

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, W🍖 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.008799, o augimo norma – 21.55%.

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, W🍖 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.009239, o augimo norma – 27.63%.

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unicorn Meat kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.015050 prekybos kainą.

Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unicorn Meat kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.024515 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.007239
    0.00%
  • 2026
    $ 0.007601
    5.00%
  • 2027
    $ 0.007981
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008380
    15.76%
  • 2029
    $ 0.008799
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009239
    27.63%
  • 2031
    $ 0.009701
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010186
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.010696
    47.75%
  • 2034
    $ 0.011230
    55.13%
  • 2035
    $ 0.011792
    62.89%
  • 2036
    $ 0.012382
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013001
    79.59%
  • 2038
    $ 0.013651
    88.56%
  • 2039
    $ 0.014333
    97.99%
  • 2040
    $ 0.015050
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Unicorn Meat kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.007239
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.007240
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.007246
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.007269
    0.41%
Unicorn Meat (W🍖) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma W🍖 kaina yra $0.007239. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unicorn Meat (W🍖) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė W🍖, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.007240. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unicorn Meat (W🍖) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė W🍖, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.007246. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unicorn Meat (W🍖) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma W🍖 kaina yra $0.007269. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unicorn Meat kainų statistika

--
----

--

$ 723.89K
$ 723.89K$ 723.89K

99.99M
99.99M 99.99M

--
----

--

Naujausia W🍖 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, W🍖 turi 99.99M apyvartą ir $ 723.89K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Unicorn Meat istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unicorn Meat, dabartinė Unicorn Meat kaina yra 0.007239USD. Apyvartinė Unicorn Meat (W🍖) pasiūla yra 99.99M W🍖, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $723,891.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    3.27%
    $ 0.000229
    $ 0.007597
    $ 0.006955
  • 7 dienos
    -22.46%
    $ -0.001626
    $ 0.009816
    $ 0.006932
  • 30 dienų
    -28.11%
    $ -0.002035
    $ 0.009816
    $ 0.006932
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unicorn Meat kaina pasikeitė $0.000229, atspindinti 3.27% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unicorn Meat buvo prekiaujama aukščiausia $0.009816 ir žemiausia $0.006932. Kainos pokytis buvo -22.46%. Ši naujausia tendencija parodo W🍖 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unicorn Meat įvyko -28.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002035 vertę. Tai rodo, kad W🍖 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Unicorn Meat (W🍖) kainų prognozės modulis?

Unicorn Meat Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas W🍖 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unicorn Meat ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą W🍖 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unicorn Meat kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja W🍖 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina W🍖 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unicorn Meat potencialą.

Kodėl W🍖 kainų prognozė yra svarbi?

W🍖 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į W🍖 dabar?
Pagal jūsų prognozes, W🍖 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio W🍖 kainų prognozė?
Remiantis Unicorn Meat (W🍖) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama W🍖 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 W🍖 2026 m.?
1 vieneto Unicorn Meat (W🍖) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, W🍖 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama W🍖 kaina 2027 m.?
Unicorn Meat (W🍖) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 W🍖 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė W🍖 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unicorn Meat (W🍖) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė W🍖 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unicorn Meat (W🍖) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 W🍖 2030 m.?
1 vieneto Unicorn Meat (W🍖) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, W🍖 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia W🍖 kainų prognozė 2040 metams?
Unicorn Meat (W🍖) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 W🍖 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.