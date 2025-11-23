Treehouse AVAX (TAVAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Treehouse AVAX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek TAVAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Treehouse AVAX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Treehouse AVAX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Treehouse AVAX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Treehouse AVAX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 15.98 prekybos kainą 2025 m.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Treehouse AVAX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 16.779 prekybos kainą 2026 m.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. TAVAX ateities kaina yra $ 17.6179 su 10.25% augimo norma.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. TAVAX ateities kaina yra $ 18.4988 su 15.76% augimo norma.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TAVAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 19.4237, o augimo norma – 21.55%.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, TAVAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 20.3949, o augimo norma – 27.63%.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Treehouse AVAX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 33.2212 prekybos kainą.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Treehouse AVAX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 54.1139 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 15.98
    0.00%
  • 2026
    $ 16.779
    5.00%
  • 2027
    $ 17.6179
    10.25%
  • 2028
    $ 18.4988
    15.76%
  • 2029
    $ 19.4237
    21.55%
  • 2030
    $ 20.3949
    27.63%
  • 2031
    $ 21.4147
    34.01%
  • 2032
    $ 22.4854
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 23.6097
    47.75%
  • 2034
    $ 24.7902
    55.13%
  • 2035
    $ 26.0297
    62.89%
  • 2036
    $ 27.3312
    71.03%
  • 2037
    $ 28.6977
    79.59%
  • 2038
    $ 30.1326
    88.56%
  • 2039
    $ 31.6393
    97.99%
  • 2040
    $ 33.2212
    107.89%
Trumpalaikės Treehouse AVAX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 15.98
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 15.9821
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 15.9953
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 16.0456
    0.41%
Treehouse AVAX (TAVAX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma TAVAX kaina yra $15.98. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė TAVAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $15.9821. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė TAVAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $15.9953. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Treehouse AVAX (TAVAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma TAVAX kaina yra $16.0456. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Treehouse AVAX kainų statistika

--
----

--

$ 749.57K
$ 749.57K$ 749.57K

46.91K
46.91K 46.91K

--
----

--

Naujausia TAVAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, TAVAX turi 46.91K apyvartą ir $ 749.57K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Treehouse AVAX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Treehouse AVAX, dabartinė Treehouse AVAX kaina yra 15.98USD. Apyvartinė Treehouse AVAX (TAVAX) pasiūla yra 46.91K TAVAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $749,572.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.46%
    $ 0.2306
    $ 16.22
    $ 15.75
  • 7 dienos
    -16.25%
    $ -2.5968
    $ 24.0810
    $ 15.6238
  • 30 dienų
    -32.31%
    $ -5.1634
    $ 24.0810
    $ 15.6238
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Treehouse AVAX kaina pasikeitė $0.2306, atspindinti 1.46% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Treehouse AVAX buvo prekiaujama aukščiausia $24.0810 ir žemiausia $15.6238. Kainos pokytis buvo -16.25%. Ši naujausia tendencija parodo TAVAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Treehouse AVAX įvyko -32.31%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-5.1634 vertę. Tai rodo, kad TAVAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Treehouse AVAX (TAVAX) kainų prognozės modulis?

Treehouse AVAX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas TAVAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Treehouse AVAX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą TAVAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Treehouse AVAX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja TAVAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina TAVAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Treehouse AVAX potencialą.

Kodėl TAVAX kainų prognozė yra svarbi?

TAVAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į TAVAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, TAVAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio TAVAX kainų prognozė?
Remiantis Treehouse AVAX (TAVAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama TAVAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 TAVAX 2026 m.?
1 vieneto Treehouse AVAX (TAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama TAVAX kaina 2027 m.?
Treehouse AVAX (TAVAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 TAVAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė TAVAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Treehouse AVAX (TAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė TAVAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Treehouse AVAX (TAVAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 TAVAX 2030 m.?
1 vieneto Treehouse AVAX (TAVAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, TAVAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia TAVAX kainų prognozė 2040 metams?
Treehouse AVAX (TAVAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 TAVAX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:57:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.