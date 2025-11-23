this coin is so good (GLAZE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite this coin is so good kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GLAZE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte this coin is so good kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

this coin is so good kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
this coin is so good Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, this coin is so good galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000007 prekybos kainą 2025 m.

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, this coin is so good galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000007 prekybos kainą 2026 m.

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GLAZE ateities kaina yra $ 0.000007 su 10.25% augimo norma.

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GLAZE ateities kaina yra $ 0.000008 su 15.76% augimo norma.

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GLAZE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000008, o augimo norma – 21.55%.

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GLAZE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000009, o augimo norma – 27.63%.

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. this coin is so good kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000014 prekybos kainą.

this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. this coin is so good kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000023 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000007
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000007
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000007
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000008
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000008
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000009
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000009
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000009
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000010
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000010
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000011
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000012
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000012
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000013
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000013
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000014
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės this coin is so good kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.000007
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.000007
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000007
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.000007
    0.41%
this coin is so good (GLAZE) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma GLAZE kaina yra $0.000007. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

this coin is so good (GLAZE) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė GLAZE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000007. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

this coin is so good (GLAZE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GLAZE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000007. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

this coin is so good (GLAZE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GLAZE kaina yra $0.000007. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė this coin is so good kainų statistika

--
----

--

$ 7.06K
$ 7.06K$ 7.06K

999.50M
999.50M 999.50M

--
----

--

Naujausia GLAZE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GLAZE turi 999.50M apyvartą ir $ 7.06K bendrą rinkos kapitalizaciją.

this coin is so good istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje this coin is so good, dabartinė this coin is so good kaina yra 0.000007USD. Apyvartinė this coin is so good (GLAZE) pasiūla yra 999.50M GLAZE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,057.64.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.23%
    $ 0
    $ 0.000007
    $ 0.000006
  • 7 dienos
    -19.48%
    $ -0.000001
    $ 0.000014
    $ 0.000006
  • 30 dienų
    -31.88%
    $ -0.000002
    $ 0.000014
    $ 0.000006
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas this coin is so good kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.23% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas this coin is so good buvo prekiaujama aukščiausia $0.000014 ir žemiausia $0.000006. Kainos pokytis buvo -19.48%. Ši naujausia tendencija parodo GLAZE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį this coin is so good įvyko -31.88%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000002 vertę. Tai rodo, kad GLAZE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia this coin is so good (GLAZE) kainų prognozės modulis?

this coin is so good Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GLAZE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius this coin is so good ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GLAZE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti this coin is so good kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GLAZE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GLAZE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą this coin is so good potencialą.

Kodėl GLAZE kainų prognozė yra svarbi?

GLAZE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GLAZE dabar?
Pagal jūsų prognozes, GLAZE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GLAZE kainų prognozė?
Remiantis this coin is so good (GLAZE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GLAZE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GLAZE 2026 m.?
1 vieneto this coin is so good (GLAZE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GLAZE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GLAZE kaina 2027 m.?
this coin is so good (GLAZE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GLAZE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GLAZE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, this coin is so good (GLAZE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GLAZE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, this coin is so good (GLAZE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GLAZE 2030 m.?
1 vieneto this coin is so good (GLAZE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GLAZE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GLAZE kainų prognozė 2040 metams?
this coin is so good (GLAZE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GLAZE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.