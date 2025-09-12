Theta Network (THETA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Theta Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek THETA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Theta Network kainą
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Theta Network kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:42:33(UTC+8)

Theta Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Theta Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.825288 prekybos kainą 2025 m.

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Theta Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.866552 prekybos kainą 2026 m.

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. THETA ateities kaina yra $ 0.909880 su 10.25% augimo norma.

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. THETA ateities kaina yra $ 0.955374 su 15.76% augimo norma.

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THETA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.0031, o augimo norma – 21.55%.

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, THETA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.0532, o augimo norma – 27.63%.

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Theta Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.7157 prekybos kainą.

Theta Network (THETA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Theta Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.7947 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.825288
    0.00%
  • 2026
    $ 0.866552
    5.00%
  • 2027
    $ 0.909880
    10.25%
  • 2028
    $ 0.955374
    15.76%
  • 2029
    $ 1.0031
    21.55%
  • 2030
    $ 1.0532
    27.63%
  • 2031
    $ 1.1059
    34.01%
  • 2032
    $ 1.1612
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.2193
    47.75%
  • 2034
    $ 1.2802
    55.13%
  • 2035
    $ 1.3443
    62.89%
  • 2036
    $ 1.4115
    71.03%
  • 2037
    $ 1.4820
    79.59%
  • 2038
    $ 1.5562
    88.56%
  • 2039
    $ 1.6340
    97.99%
  • 2040
    $ 1.7157
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Theta Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.825288
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.825401
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.826079
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.828679
    0.41%
Theta Network (THETA) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma THETA kaina yra $0.825288. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Theta Network (THETA) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė THETA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.825401. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Theta Network (THETA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė THETA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.826079. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Theta Network (THETA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma THETA kaina yra $0.828679. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Theta Network kainų statistika

--
----

--

$ 824.82M
$ 824.82M$ 824.82M

1.00B
1.00B 1.00B

--
----

--

Naujausia THETA kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, THETA turi 1.00B apyvartą ir $ 824.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Theta Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Theta Network, dabartinė Theta Network kaina yra 0.825288USD. Apyvartinė Theta Network (THETA) pasiūla yra 1.00B THETA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $824,815,116.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.43%
    $ 0.003501
    $ 0.844395
    $ 0.818465
  • 7 dienos
    3.11%
    $ 0.025645
    $ 0.909976
    $ 0.769282
  • 30 dienų
    -8.69%
    $ -0.071738
    $ 0.909976
    $ 0.769282
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Theta Network kaina pasikeitė $0.003501, atspindinti 0.43% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Theta Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.909976 ir žemiausia $0.769282. Kainos pokytis buvo 3.11%. Ši naujausia tendencija parodo THETA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Theta Network įvyko -8.69%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.071738 vertę. Tai rodo, kad THETA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Theta Network (THETA) kainų prognozės modulis?

Theta Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas THETA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Theta Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą THETA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Theta Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja THETA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina THETA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Theta Network potencialą.

Kodėl THETA kainų prognozė yra svarbi?

THETA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į THETA dabar?
Pagal jūsų prognozes, THETA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio THETA kainų prognozė?
Remiantis Theta Network (THETA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama THETA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 THETA 2026 m.?
1 vieneto Theta Network (THETA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THETA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama THETA kaina 2027 m.?
Theta Network (THETA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 THETA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė THETA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Theta Network (THETA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė THETA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Theta Network (THETA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 THETA 2030 m.?
1 vieneto Theta Network (THETA) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, THETA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia THETA kainų prognozė 2040 metams?
Theta Network (THETA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 THETA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.