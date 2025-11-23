Taoillium (SN109) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Taoillium kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SN109 augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Taoillium kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Taoillium kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:56:41(UTC+8)

Taoillium Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Taoillium galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.522146 prekybos kainą 2025 m.

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Taoillium galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.548253 prekybos kainą 2026 m.

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SN109 ateities kaina yra $ 0.575665 su 10.25% augimo norma.

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SN109 ateities kaina yra $ 0.604449 su 15.76% augimo norma.

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN109 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.634671, o augimo norma – 21.55%.

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SN109 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.666405, o augimo norma – 27.63%.

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Taoillium kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.0855 prekybos kainą.

Taoillium (SN109) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Taoillium kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.7681 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.522146
    0.00%
  • 2026
    $ 0.548253
    5.00%
  • 2027
    $ 0.575665
    10.25%
  • 2028
    $ 0.604449
    15.76%
  • 2029
    $ 0.634671
    21.55%
  • 2030
    $ 0.666405
    27.63%
  • 2031
    $ 0.699725
    34.01%
  • 2032
    $ 0.734711
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.771447
    47.75%
  • 2034
    $ 0.810019
    55.13%
  • 2035
    $ 0.850520
    62.89%
  • 2036
    $ 0.893046
    71.03%
  • 2037
    $ 0.937699
    79.59%
  • 2038
    $ 0.984584
    88.56%
  • 2039
    $ 1.0338
    97.99%
  • 2040
    $ 1.0855
    107.89%
Trumpalaikės Taoillium kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.522146
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.522217
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.522646
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.524291
    0.41%
Taoillium (SN109) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma SN109 kaina yra $0.522146. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Taoillium (SN109) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė SN109, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.522217. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Taoillium (SN109) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SN109, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.522646. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Taoillium (SN109) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SN109 kaina yra $0.524291. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Taoillium kainų statistika

--
----

--

$ 806.47K
$ 806.47K$ 806.47K

1.54M
1.54M 1.54M

--
----

--

Naujausia SN109 kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SN109 turi 1.54M apyvartą ir $ 806.47K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Taoillium istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Taoillium, dabartinė Taoillium kaina yra 0.522146USD. Apyvartinė Taoillium (SN109) pasiūla yra 1.54M SN109, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $806,471.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -3.48%
    $ -0.018833
    $ 0.565907
    $ 0.511749
  • 7 dienos
    -16.73%
    $ -0.087375
    $ 0.739101
    $ 0.514517
  • 30 dienų
    -27.93%
    $ -0.145869
    $ 0.739101
    $ 0.514517
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Taoillium kaina pasikeitė $-0.018833, atspindinti -3.48% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Taoillium buvo prekiaujama aukščiausia $0.739101 ir žemiausia $0.514517. Kainos pokytis buvo -16.73%. Ši naujausia tendencija parodo SN109 potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Taoillium įvyko -27.93%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.145869 vertę. Tai rodo, kad SN109 artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Taoillium (SN109) kainų prognozės modulis?

Taoillium Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SN109 kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Taoillium ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SN109 būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Taoillium kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SN109 ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SN109 pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Taoillium potencialą.

Kodėl SN109 kainų prognozė yra svarbi?

SN109 kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SN109 dabar?
Pagal jūsų prognozes, SN109 pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SN109 kainų prognozė?
Remiantis Taoillium (SN109) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SN109 kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SN109 2026 m.?
1 vieneto Taoillium (SN109) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SN109 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SN109 kaina 2027 m.?
Taoillium (SN109) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SN109 kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SN109 kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Taoillium (SN109) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SN109 kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Taoillium (SN109) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SN109 2030 m.?
1 vieneto Taoillium (SN109) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SN109 padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SN109 kainų prognozė 2040 metams?
Taoillium (SN109) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SN109 kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.