Swash (SWASH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Swash kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SWASH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Swash kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Swash kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:09:59(UTC+8)

Swash Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Swash galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001638 prekybos kainą 2025 m.

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Swash galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001719 prekybos kainą 2026 m.

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SWASH ateities kaina yra $ 0.001805 su 10.25% augimo norma.

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SWASH ateities kaina yra $ 0.001896 su 15.76% augimo norma.

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWASH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001991, o augimo norma – 21.55%.

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWASH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002090, o augimo norma – 27.63%.

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Swash kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003405 prekybos kainą.

Swash (SWASH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Swash kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.005547 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001638
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001719
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001805
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001896
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001991
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002090
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002195
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002304
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002420
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002541
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002668
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002801
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002941
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003088
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003243
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003405
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Swash kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.001638
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.001638
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001639
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.001644
    0.41%
Swash (SWASH) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma SWASH kaina yra $0.001638. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Swash (SWASH) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė SWASH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001638. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Swash (SWASH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SWASH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001639. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Swash (SWASH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SWASH kaina yra $0.001644. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Swash kainų statistika

--
----

--

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

994.96M
994.96M 994.96M

--
----

--

Naujausia SWASH kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, SWASH turi 994.96M apyvartą ir $ 1.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Swash istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Swash, dabartinė Swash kaina yra 0.001638USD. Apyvartinė Swash (SWASH) pasiūla yra 994.96M SWASH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,625,017.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.47%
    $ 0
    $ 0.001649
    $ 0.001614
  • 7 dienos
    -2.75%
    $ -0.000045
    $ 0.001894
    $ 0.001613
  • 30 dienų
    -13.62%
    $ -0.000223
    $ 0.001894
    $ 0.001613
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Swash kaina pasikeitė $0, atspindinti 1.47% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Swash buvo prekiaujama aukščiausia $0.001894 ir žemiausia $0.001613. Kainos pokytis buvo -2.75%. Ši naujausia tendencija parodo SWASH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Swash įvyko -13.62%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000223 vertę. Tai rodo, kad SWASH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Swash (SWASH) kainų prognozės modulis?

Swash Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SWASH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Swash ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SWASH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Swash kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SWASH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SWASH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Swash potencialą.

Kodėl SWASH kainų prognozė yra svarbi?

SWASH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SWASH dabar?
Pagal jūsų prognozes, SWASH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SWASH kainų prognozė?
Remiantis Swash (SWASH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SWASH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SWASH 2026 m.?
1 vieneto Swash (SWASH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWASH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SWASH kaina 2027 m.?
Swash (SWASH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SWASH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SWASH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Swash (SWASH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SWASH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Swash (SWASH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SWASH 2030 m.?
1 vieneto Swash (SWASH) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWASH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SWASH kainų prognozė 2040 metams?
Swash (SWASH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SWASH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:09:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.