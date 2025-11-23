STAX Token (STAX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite STAX Token kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek STAX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte STAX Token kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

STAX Token kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 00:09:09(UTC+8)

STAX Token Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, STAX Token galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005816 prekybos kainą 2025 m.

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, STAX Token galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006107 prekybos kainą 2026 m.

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. STAX ateities kaina yra $ 0.006412 su 10.25% augimo norma.

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. STAX ateities kaina yra $ 0.006733 su 15.76% augimo norma.

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STAX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007070, o augimo norma – 21.55%.

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, STAX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007423, o augimo norma – 27.63%.

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. STAX Token kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.012092 prekybos kainą.

STAX Token (STAX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. STAX Token kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.019696 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005816
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006107
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006412
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006733
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007070
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007423
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007794
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008184
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.008593
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009023
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009474
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009948
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010445
    79.59%
  • 2038
    $ 0.010967
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011516
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012092
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės STAX Token kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 23, 2025(Šiandien)
    $ 0.005816
    0.00%
  • November 24, 2025(Rytoj)
    $ 0.005817
    0.01%
  • November 30, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005822
    0.10%
  • December 23, 2025(30 dienų)
    $ 0.005840
    0.41%
STAX Token (STAX) Kainų prognozė šiandien

November 23, 2025(Šiandien) numatoma STAX kaina yra $0.005816. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

STAX Token (STAX) Kainos prognozavimas rytoj

November 24, 2025(Rytoj), kainos prognozė STAX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005817. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

STAX Token (STAX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 30, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė STAX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005822. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

STAX Token (STAX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma STAX kaina yra $0.005840. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė STAX Token kainų statistika

----

$ 5.82M
$ 5.82M$ 5.82M

1.00B
1.00B 1.00B

Naujausia STAX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, STAX turi 1.00B apyvartą ir $ 5.82M bendrą rinkos kapitalizaciją.

STAX Token istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje STAX Token, dabartinė STAX Token kaina yra 0.005816USD. Apyvartinė STAX Token (STAX) pasiūla yra 1.00B STAX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $5,816,543.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.45%
    $ 0
    $ 0.005875
    $ 0.005806
  • 7 dienos
    -19.27%
    $ -0.001121
    $ 0.011913
    $ 0.005806
  • 30 dienų
    -51.25%
    $ -0.002981
    $ 0.011913
    $ 0.005806
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas STAX Token kaina pasikeitė $0, atspindinti -0.45% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas STAX Token buvo prekiaujama aukščiausia $0.011913 ir žemiausia $0.005806. Kainos pokytis buvo -19.27%. Ši naujausia tendencija parodo STAX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį STAX Token įvyko -51.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002981 vertę. Tai rodo, kad STAX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia STAX Token (STAX) kainų prognozės modulis?

STAX Token Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas STAX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius STAX Token ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą STAX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti STAX Token kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja STAX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina STAX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą STAX Token potencialą.

Kodėl STAX kainų prognozė yra svarbi?

STAX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į STAX dabar?
Pagal jūsų prognozes, STAX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio STAX kainų prognozė?
Remiantis STAX Token (STAX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama STAX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 STAX 2026 m.?
1 vieneto STAX Token (STAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama STAX kaina 2027 m.?
STAX Token (STAX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 STAX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė STAX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, STAX Token (STAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė STAX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, STAX Token (STAX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 STAX 2030 m.?
1 vieneto STAX Token (STAX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, STAX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia STAX kainų prognozė 2040 metams?
STAX Token (STAX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 STAX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.